„Ewige Kälte“ rund um Ribnitz: So kalt war der Jahreswechsel 1908/09

Ribnitz-Damgarten

Winter mit ordentlich Schnee und Minusgraden waren schon immer Stoff für Zeitungen. Auch der „Ribnitzer Stadt- und Landbote“ nahm sich des Themas oft an. Besonders viel gab es zum Beispiel zu berichten über den Winter von 1908 auf 1909. Der war nämlich extrem lang und hart.

Unter der griffigen Überschrift „Die ewige Kälte“ schrieb der „Stadt- und Landbote“ am 2. März 1909: „Der diesjährige Winter, der uns, was kaum je vorher dagewesen war, schon im Oktober starke Fröste brachte, scheint auch in Bezug auf seine Länge den Rekord drücken zu wollen. Seit Jahren hatten wir zu dieser Zeit, die schon dem Nachwinter angehört, längst mildes Regenwetter ...“

Schneestürme brachten ungeheure Schneemassen

Nach weiteren Berichten der Zeitung brachten Schneestürme Anfang März ungeheure Schneemassen. Am 14. März 1909 war im „Stadt- und Landboten“ zu lesen: „Die Eisdecke auf dem Bodden hat fast die Stärke von 40 Zentimeter erreicht. Die Fahrten mit Segelschlitten nach Ribnitz können infolge hohen Schnees auf dem Eise nicht mehr durchgeführt werden.“ Zwei Wochen später hieß es in der Zeitung: „Des Winters Strenge scheint nunmehr gebrochen. Alle atmen erleichtert auf, denn fünf Monate hat der Winter das Heft in Händen gehabt.“

Die Zeitung beschäftigte sich auch eingehend mit den Folgen des lang anhaltenden Winters. Dazu gehörten große Massen toter Fische, die infolge des langen anhaltenden Frostes unter der Eisdecke erstickt waren. Die konnte man an den Ufern und offenen Stellen des Binnenwassers finden, besonders große Brachsen hatte es erwischt.

Zu Ostern, das auf den 11. und 12. April fiel, erschien in dem Blatt ein Artikel, der mit dem Satz begann: „Ein langer schier endloser Winter liegt hinter uns“. Am 23. März 1909 berichtete der „Stadt- und Landbote“ über einen Unfall an einer morschen Stelle der Eisfläche des Ribnitzer Sees. Der wurde schon seit mehreren Wochen ohne Gefahr mit Pferd und Wagen befahren. Bis zum 21. März. An diesem Tag passierte zwischen 16 und 17 Uhr der Pferdeschlächter Köhler aus Barth diese Stelle, „der mit einem Schlitten und drei Pferden vom Pferdehandel in Wustrow kam, und sank mit seinem Gefährt ein. Nur mit Not konnten sich K. und sein Begleiter auf festes Eis retten. Trotz eifriger Bemühungen konnten die Pferde nicht wieder aufs Trockene gebracht werden und mussten ihrem Schicksal überlassen werden“.

Wasser des Klosterbaches wurde aufgestaut

Deutlich weniger dramatisch ging es auf den Ribnitzer Klosterwiesen zu. Was heute nur noch alte Ribnitz-Damgartener wissen: Früher war es mal möglich, dort vor der zauberhaften Kulisse der Stadt Schlittschuh zu laufen und Eishockey zu spielen. Damit sich eine Eisdecke bilden konnte, wurde das Wasser des Klosterbaches aufgestaut. Dazu wurden die alten Stauanlagen an der Mühlenstraße und am Alten Friedhof genutzt.

Zu denen, die sich an das Schlittschuhlaufen auf der Ribnitzer Klosterwiese in den Dreißigerjahren gern erinnerten, gehörte der Schriftsteller, Hörfunkautor, Übersetzer, Hörfunksprecher und Rezitator Gerd Lüpke. Er verlebte seine Kindheit und Jugend in Loitz, Grimmen und Ribnitz. In Loitz und Grimmen besuchte er die Volksschule, in Grimmen dann weiter die Mittelschule und in Ribnitz die Oberschule. In Ribnitz absolvierte er auch eine Ausbildung zum Industriekaufmann.

Eine Aufnahme mit Seltenheitswert: Rad fahren auf dem Ribnitzer See. Diese Aufnahme entstand im Januar 2006. Quelle: Joachim Krüger

In seiner Geschichte „Helden“ schrieb er: „Wenn dat in de Wintertiet buten orrnlich kolt is, denn denk ick tau giern an mien Jungstiet in Ribnitz. Denn dücht mi öwer ok, son Januor dunn in de dörtiger Johren wier väl koller un schöner wäst as he dat hüt is. Denn seih ick de Ribnitzer Klosterwischen vör mi, in’n Winter wieren se meist öwerschwemmt un geeben wunbor groot Iesbahnen af ...“

Ein Blick in ältere Ausgaben der Ostsee-Zeitung zeigt: Auch in den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder mal Winter, die ihrem Namen Ehre machten. So herrschten 1996, 2006 und 2012 solche Temperaturen, dass der Ribnitzer See einen Eispanzer trug. Der war immerhin so stark, dass die Freiwillige Feuerwehr Ribnitz-Damgarten in diesen Jahren zu Eisfesten einladen konnte.

Von dem Eisfest 2012 berichtete die OZ am 13. Februar: „So wie in vielen anderen Orten im Norden, nutzten auch Tausende Einwohner der Bernsteinstadt und aus dem Umland die seltene Gelegenheit zum Spaziergang, zum Eislaufen oder zum Eishockey-Match auf dem dick zugefrorenen Bodden.“ Damals brachte es das Kerneis auf eine Stärke von 18 Zentimeter, im Hafenbecken wurden sogar 24 Zentimeter gemessen.

Von Edwin Sternkiker