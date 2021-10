Expertin zu Center Parcs auf Pütnitz: „Wenn das verhindert wird, freuen sich andere Städte“

Ribnitz-Damgarten

Wenn Sie nicht wollen, dann greifen wir gerne zu! So lautete sinngemäß die Botschaft von Barbara Genschow an die Stadt Ribnitz-Damgarten. Genschow ist Expertin für Stadtentwicklung und untersucht im Auftrag der Stadt Ribnitz-Damgarten seit einigen Jahren, was in der Bernsteinstadt gut läuft und was nicht. In der vergangenen Woche brachte die Expertin einmal mehr aussagekräftige Zahlen und Statistiken mit. Dabei sprach Genschow auch das geplante Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz an.

„Wenn das erfolgreich verhindert wird, dann habe ich sofort zwei Städte, wo ich das aufgreife. Die würden sich sehr freuen“, sagte Genschow zu den Planungen auf Pütnitz und den zuletzt erneut vorgetragenen Protesten gegen das Bernsteinresort.

Genschow gab an, gerade für einen anderen Ort in Mecklenburg-Vorpommern ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten. Dort sei bis vor einigen Jahren ebenfalls Center Parcs im Gespräch gewesen. Doch der Ferienparkriese entschied sich für Ribnitz-Damgarten. „Und da haben wir gesagt, okay, wir können das jetzt nicht mehr verfolgen, Ribnitz ist am Start. Aber wenn es dann in die andere Richtung geht, dann sind wir natürlich auch sofort dabei“, so Genschow.

„Das Arbeitsplatzaufkommen ist die größte Schwachstelle.“

Die Expertin und Geschäftsführerin der Wimes GbR Genschow für Stadt-, Raum- und Regionalentwicklung begab sich auf die Seite der Verfechter der touristischen Entwicklung von Pütnitz. Vor allem eine Statistik der Entwicklung der Bernsteinstadt untermauere diesen Punkt. „Das Arbeitsplatzaufkommen ist die größte Schwachstelle in dieser Stadt. Das muss besser werden“, so Barbara Genschow.

Laut ihrer Untersuchung leben in der Bernsteinstadt derzeit fast 5800 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, also zum größten Teil Vollzeitbeschäftigte. Es gibt allerdings nur knapp 4800 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in der Stadt. Heißt: Etwa 1000 Menschen müssen zu ihrem Arbeitsplatz auspendeln.

Eine größere Ansiedlung eines Gewerbeunternehmens könne Arbeitsplätze schaffen. 500 bis 600 würden nach Angaben des Unternehmens Center Parcs Deutschland in dem Park auf Pütnitz entstehen. Hinzu kommen Arbeitsplätze in den Einrichtungen der weiteren Projektpartner, also im Technikmuseum, dem Freizeitpark Pangea Island oder auf dem geplanten Reiterhof.

Möglich ist auch, dass das Projekt auf der Halbinsel weitere Gewerbeunternehmen in die Stadt lockt. In Leutkirch im Allgäu beispielsweise sind im Center Parcs Ferienpark, der 2018 mit 5001 Betten eröffnet wurde, etwa 1000 Arbeitsplätze entstanden. Insgesamt hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze von 2008 bis 2019 von 6600 circa 9400 erhöht.

Ribnitz-Damgarten braucht Zuzug

Die Stadt Ribnitz-Damgarten habe es jedoch geschafft, die teilweise düsteren Bevölkerungsprognosen zu widerlegen. Die Stadt wächst wieder und bewegt sich wieder um die Marke von 16 000 Einwohnern. Zu verdanken sei dies dem Zuzug. Denn die Zahl der Sterbefälle könne nicht durch die Geburten ausgeglichen werden. Vergangenes Jahr starben 169 Menschen, 99 wurden geboren, ein Minus von 70. In den vergangenen 20 Jahren war der Saldo stets deutlich im Negativbereich.

Die Stadt profitiere vor allem von einer sehr guten Infrastruktur, so Barbara Genschow. Vor allem Senioren würden sich hier wohlfühlen. Ohne neue Mitbürger könne dieses Niveau aber kaum gehalten werden. Dank der vielen neuen Baugebiete und Wohnungen, die in den vergangenen Jahren geschaffen wurden, blieb die Bevölkerungszahl stabil. „Ohne Zuzug von jungen Leuten werden Sie diese Entwicklung aber nicht halten können“, so Barbara Genschow. Heißt: Ribnitz-Damgarten braucht neue Wohngebiete und neue Einwohner. Und die suchen unter anderem auch Arbeit.

Auf der Halbinsel Pütnitz soll ein Center Parcs-Ferienpark mit 3200 Betten gebaut werden. Das Technikmuseum soll modernisiert werden. Supremesurf aus Rostock plant einen Freizeit-Fun-Park, die Bernsteinreiter aus Hirschburg einen Reiterhof.

Kritiker befürchten die Zerstörung von Natur, die Entstehung prekärer Arbeitsplätze und ein zu hohes Verkehrsaufkommen. Die Stadtvertretung wurde jüngst aufgefordert, einen Beschluss zu fassen, das Projekt zu stoppen.

Von Robert Niemeyer