Extremsportler erreichen Zingster Seebrücke

Was für eine Leistung! 148 Kilometer mit dem Rennrad, 19 Kilometer laufen und 33 Kilometer schwimmen innerhalb von vier Tagen. Am Donnerstag ging der diesjährige Inselman-Triathlon zu Ende. Unter lang anhaltendem Applaus der Urlaubsgäste stiegen die sechs Extremsportler um Jörg Stingl am späten Nachmittag an der Zingster Seebrücke aus dem Ostsee-Wasser. Am Montag waren sie auf der Insel Usedom gestartet. Vier kräftezehrende Etappen hatten sie schließlich hinter sich gebracht. „Es macht immer wieder Spaß und es ist ein tolles Gefühl, in Zingst anzukommen“, sagte Jörg Stingl kurz nach dem umjubelten Finale.

Start an der Zinnowitzer Seebrücke

Dabei hatte es die letzte Etappe noch einmal in sich. Bei starkem Gegenwind, Windstärke fünf, in Böen sechs, mussten die Spitzensportler durch die starke Strömung und die Wellen der Ostsee kämpfen. Bei Müggenburg waren die Inselmänner und -frauen ins Wasser gestiegen. Zwei Kilometer hatten sie noch zu bewältigen. „Das ist was für gute Schwimmer. Die meisten haben sich gequält“, sagt Jörg Stingl. Doch ans Aufgeben habe auf dem letzten Abschnitt niemand gedacht.

Bei Gegenwind mit Windstärke fünf mussten sich die Athleten vor Zingst durch die Ostsee kämpfen. Quelle: Robert Niemeyer

2015 erfand der Extremsportler, Olympiateilnehmer und Mount Everest-Bezwinger den Inselman-Triathlon. Am Montag hatte das Abenteuer an der Seebrücke in Zinnowitz begonnen. 16 Kilometer auf dem Rad, 15 Kilometer im Wasser und 14 Kilometer laufenderweise waren zu bewältigen. Das Ziel: Sellin auf Rügen. Von Vaschwitz fuhren die Triathleten am Dienstag aus 90 Kilometer mit dem Rad um den Jasmunder Bodden bis zur Wittower Fähre. Dann zwei Kilometer schwimmend zurück nach Vaschwitz. Am Mittwoch ging es von hier mit dem Rad ins sechs Kilometer entfernte Seehof, von dort vier Kilometer durch das Wasser bis nach Neuendorf auf Hiddensee. Nach einem Fünf-Kilometerlauf schwammen die Sportler bis nach Barhöft.

Die letzte Etappe führte die Gruppe schließlich mit dem Rad von Barhöft bis zur Halbinsel Fahrenkamp, von dort durch den Bodden und schließlich nochmals sechs Kilometer mit dem Rad bis zur Ostsee und dem letzten Schwimmabschnitt in Zingst.

Begleiter auf den letzten Metern

Auf diesem hatte sich schließlich ein weiterer Teilnehmer „hinzugemogelt“. Matthias Brath, Geschäftsführers der Kur- und Tourismusgesellschaft Zingst, stieg ins Wasser und schwamm etwa die Hälfte der letzten Ostsee-Etappe mit. „Es war sehr anstrengend. Der Gegenwind, die hohen Wellen. Ich habe höchsten Respekt vor der Leistung der Teilnehmer“, sagte Brath. Für das Seeheilbad sei es eine tolle Aktion und Auszeichnung, Zielort des Inselman-Triathlons zu sein.

Stolzer Vater: Jörg Stingl mit seiner 15-jährigen Tochter Karoline. Quelle: Robert Niemeyer

Und dieser ist mittlerweile Familiensache geworden. Die erst 15-jährige Tochter Jörg Stingls erreichte am Donnerstag ebenfalls die Zingster Seebrücke. Sie hatte an allen vier Tagen jeweils die Schwimmstrecken absolviert. „Wahnsinn, einfach klasse hier anzukommen und alle jubeln“, sagte Karoline Stingl. Die Schwimmetappe vor Zingst sei anstrengend gewesen, aber mit dem eigenen Vater aus dem Wasser zu steigen, sei ein tolles Gefühl gewesen. „Sie kann wirklich gut schwimmen“, lobte ihr Vater.

Inselman trotzt Corona

Zudem sei es ein Glück, dass die Veranstaltung überhaupt stattfinden konnte. „Bis zehn Tage vor dem Start war alles wackelig“, sagte Jörg Stingl. Die Corona-Lage sorgte lange Zeit für Unsicherheit. „Ich bin stolz, dass wir in dieser Situation die Einzigen sind, die solch ein Event durchziehen.“

Laut dem Initiator sei der Inselman aus einer alten Geschichte entstanden, die sich einst die Fischer von Zingst erzählten. Aus Wagemut und Zuneigung gingen sie gemeinsam mit ihrer Angebeteten hinaus ins Windwatt, um eine Feuerprobe zu bestehen. Durch die Untiefen der See gelangten sie vereint hinüber zur Insel Hiddensee. Aus der Legende wurde ein modernes Abenteuer.

