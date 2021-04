Barth

Der FDP-Kreisverband hat einen neuen Vorsitzenden. Brian Kipke übernimmt die Nachfolge des Barther Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold. Am Donnerstag vergangener Woche wurde der 20-jährige Zingster zum Vorsitzenden des Kreisverbandes gewählt.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Ziel sei nun, die FDP wieder in den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns zu bringen. Im September dieses Jahres findet die Landtagswahl statt. Laut Brian Kipke werde die FDP gebraucht, denn „Die Bildungspolitik im Land ist katastrophal, die Wirtschaftspolitik ist katastrophal und die Landesregierung spielt in puncto Bürgerrechten Winterschlussverkauf“, so der neue Vorsitzende des Kreisverbandes.

Bürgermeisterkandidatur 2019

Seit seinem 16. Lebensjahr ist Brian Kipke Mitglied der FDP. Im Mai 2019 trat der damals 18-Jährige zur Bürgermeisterwahl in Zingst an. Das Rennen um die Nachfolge des langjährigen Zingster Bürgermeisters Andreas Kuhn machte seinerzeit aber Christian Zornow.

Von Robert Niemeyer