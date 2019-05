Ribnitz-Damgarten

„Stark vor Ort“ – mit diesem Motto ist die FDP in Ribnitz-Damgarten in den Wahlkampf zur Kommunalwahl am 26. Mai gestartet. „Vor zehn Jahren sind wir damit bereits angetreten. Wir bleiben dem Motto treu, wie wir als Ortsverband auch Ribnitz-Damgarten treu bleiben“, sagt Manfred Widuckel. Er ist einer von elf Kandidaten (siehe Infokasten), die zur Wahl für die neue Stadtvertretung antreten. Das Ziel des FDP-Ortverbandes: Mindestens wieder zwei Mandate in dem Gremium besetzen.

Die Liste der freien Demokraten zeichne sich vor allem durch ein breites Spektrum aus, sowohl was die Alterstruktur als auch die Kompetenz betreffe. „Ein breiter Mix, Leute, die im Leben stehen“, so Widuckel. Einziges Manko: Auf der Liste stehen nur zwei Frauen. „Das ist ein bisschen schade“, sagt Andreas Gohs, neben Manfred Widuckel der zweite aktuelle Stadtvertreter.

Ansprechpartner für Bürger

Einige der Kandidaten seien kein FDP-Mitglied. „Das zeichnet die liberale Partei aus“, sagt Andreas Gohs. Dabei sei zwar schon wichtig, die Werte und Ideale der FDP zu vertreten. Im Mittelpunkt stünden jedoch konkret die Probleme der Stadt Ribnitz-Damgarten. „Wir haben uns nie zu stark von den Grundsätzen der Partei leiten lassen. Wichtig war immer Ribnitz-Damgarten“, so Gohs.

In erster Linie bedeute stark vor Ort zu sein, ansprechbar zu sein. Einmal pro Quartal finde die Ortsgruppe zusammen. Auch Bürger seien dann willkommen.

Weiterhin im Mittelpunkt soll nach Ansicht der FDP-Ortsgruppe die Entwicklung des Bildungsstandortes Ribnitz-Damgarten stehen. Der Bildungscampus in Ribnitz ist auf den Weg gebracht worden, nun soll der Standort Damgarten in die Zukunft geführt werden. „Damit werden wir uns die gesamte Legislaturperiode befassen“, so Andreas Gohs. Auch hier könne der Campus-Gedanke zielführend sein. Bekanntlich fehlen Raumkapazitäten. Für die Rudolf-Harbig-Regionalschule sind im benachbarten Gymnasium zusätzliche Räume angemietet. Zudem ist das Gebäude der evangelischen Grundschule in die Jahre gekommen.

Ziel müsse es außerdem sein, das sich Stadtverwaltung und Politik wieder annähern. Zuletzt habe es einen Vertrauensverlust gegeben. Das habe sich vor allem während der jüngsten Debatte um den städtischen Haushalt gezeigt. „Das Vertrauen muss sich die Verwaltung wieder erarbeiten“, so Manfred Widuckel.

Stadtteile sollen zusammenwachsen

Um Ribnitz-Damgarten wirtschaftlich voranzubringen, müssten die Rahmenbedingungen verbessert werden. „Wir sind in Sachen Gewerbe jedoch grundsätzlich gut aufgestellt“, so Widuckel. Eine wesentliche Stellschraube könnte das Verkehrskonzept sein, gerade um den Handel in der Ribnitzer Innenstadt zu stärken. Eine klare Position gebe es bei der FDP jedoch nicht. „Wir werden den Prozess kritisch begleiten. Aber wir brauchen da Experten“, sagt der 56-Jährige.

Im sozialen Bereich müsse die Stadt weiter zusammenwachsen. „ Ribnitz und Damgarten müssen stärker als eine Stadt gesehen werden“, sagt Andreas Gohs. Dabei gehe es nicht darum, zu kopieren, sondern die Stärken der beiden Stadtteile zu fördern. „ Damgarten ist eine wunderbare Wohnstadt. Das ist ein positives Merkmal“, so Andreas Gohs. Eine konkrete Maßnahme könnte sein, zu besonderen Anlässen einen kostenlosen Shuttle-Bus-Verkehr zwischen beiden Stadtteilen anzubieten, und zwar nicht nur beispielsweise zu den Volksfesten in Ribnitz, sondern auch in die Gegenrichtung, etwa zum beliebten Sommerfest im Damgartener Hafen.

Grundsätzlich sei es wichtig, Bestehendes auch trotz möglicherweise schwieriger finanzieller Bedingungen zu erhalten, wie etwa die kostenfreie Nutzung der Sportstätten für Kinder- und Jugendsportgruppen. Auch die Feuerwehr solle gestärkt werden. „Wir möchten das Ehrenamt stärken und selber leben“, so Andreas Gohs.

Ein wesentliches Projekt in der kommenden Legislaturperiode sei außerdem die touristische Entwicklung der Halbinsel Pütnitz. „Für den Tourismus in der Region ein Riesenschritt“, sagt Andreas Gohs. Die Bedenken, die dieses Projekt mit sich bringt, etwa die verkehrliche Situation in Damgarten, seien lösbar.

Doch auch kleinere Bausteine der touristischen Entwicklung seien wichtig, etwa der Erhalt der Boddentherme, die zudem für den Schwimmunterricht der einheimischen Kinder wichtig ist. Auch ein Campingplatz am Bernsteinsee sei eine Idee, die verfolgt werden solle.

Die Kandidaten der FDP Folgende elf Kandidaten stellen sich für die FDP zur Wahl: Manfred Widuckel, Autohausinhaber; Andreas Gohs, Geschäftsführer; Martina Kampe, Betriebswirtin; Christian Krienke, Therapie-Spezialist; Katrin Erpen, selbstständige Kosmetikerin; Klaus-Dieter Zorn, Heizung-Sanitär; Dietrich Spreemann, Rentner; Dirk Scholwin, Leitstellendisponent; Peter Köster, Pensionär; Stefan Krause, Diplom-Betriebswirt; Harry Jahn, Rentner. Die Kommunalwahl findet am Sonntag, 26. Mai statt. Gewählt werden in ganz Mecklenburg-Vorpommern neue Stadt- und Gemeindevertretungen sowie ehrenamtliche Bürgermeister. Auch die Europawahl findet an dem Tag statt.

Robert Niemeyer