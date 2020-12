Ribnitz-Damgarten/Barth

Manfred S.* zählt zur Corona-Risikogruppe. Er war am Dienstag aus einem der umliegenden Dörfer nach Barth gefahren und hatte sich gegen Mittag in die Schlange vor einer Apotheke gestellt. Endlich an der Reihe, wurde er auf ein Schild verwiesen: „Haben Sie nicht gesehen? Es sind keine FFP2-Masken da!“

Er hatte es nicht gesehen, meist standen zu viele Wartende davor. Er hatte auch nicht danach gesucht, sondern auf die Fernseh-Ankündigungen vertraut. Also doch besser nachfragen, bevor man sich in die nächste Schlange stellt?

Nur zwei von sieben Apotheken beliefert

„Nein, wir haben keine FFP2-Masken“, antwortet eine gestresste Stimme am Telefon der nächsten Barther Apotheke, in der die Nerven offenbar blank lagen. Mit einem „Dann rufen Sie doch Herrn Spahn an, wenn Sie was wollen!“ wurde der Hörer am anderen Ende der Leitung aufgeknallt. Auch in der dritten Apotheke der Vinetastadt hatte Manfred S. kein Glück mehr. Dort war zwar die begehrte Ware eingetroffen, jedoch in so geringer Menge, dass sie bereits vergriffen war. „Fragen Sie doch am Freitag noch einmal nach.“

Die OSTSEE-ZEITUNG aber fragte am Dienstag zum Start der kostenlosen Abgabe von FFP2-Masken, und da standen in nur zwei von sieben Apotheken in Barth und Ribnitz-Damgarten diese überhaupt zur Verfügung. Allerdings reichten sie in der Vinetastadt nur bis zum Mittag, in der Bernsteinstadt immerhin bis zum nächsten Morgen.

Zum Hintergrund: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) hatte vergangene Woche die kostenlose ­Ausgabe von FFP2-Masken an über ­60-Jährige und chronisch Kranke angekündigt. Der Start verlief in der Region offenbar holprig.

Aus den Medien von der Aktion erfahren

„Es war furchtbar. Wir haben bestellt, aber keine Ware bekommen“, fasste eine Apothekerin ihren „Masken-Dienstag“ zusammen. „Es wurden überflüssige Warteschlangen produziert, in denen ausgerechnet die vulnerablen Gruppen zusammenkamen. Wir sind ebenso frustriert wie unsere Kunden!“ Manche ihrer Kollegen hatten auf ihren ohnehin vorhandenen Maskenbestand zurückgegriffen und am Dienstag vergeblich mit Nachschub gerechnet. Nun hoffen sie auf Lieferungen bis zum Ende der Woche. „Wir haben von dieser Aktion ja auch nur aus dem Fernsehen erfahren“, erklärt die Mehrzahl der Apothekerinnen. Als dann am vergangenen Freitag klar wurde, dass sie selbst für ihre Beschaffung zuständig seien, habe der Großhandel bereits Lieferprobleme gehabt.

Erika Meding (Recknitz-Apotheke) hat den Dienstag in ihrer Wustrower Fischland-Apotheke verbracht und sich dort „Fusseln an den Mund“ geredet, denn auch sie hatte „nur das normale Maskenangebot. Wir haben genug bestellt, wissen aber nicht, wann die Ware kommt. Vielleicht am Ende der Woche?“ Nach der Ankündigung des Bundesgesundheitsministers sei zunächst nichts klar gewesen, dann kristallisierte sich heraus, dass die Apothekerinnen die Masken kaufen, also in Vorleistung treten sollten. Inzwischen sei dafür eine seltsame und sehr komplizierte Lösung gefunden, erklärt sie Startschwierigkeiten.

Sylvia Witteveen, Inhaberin der Damgartener Linden-Apotheke, hatte sich gut bevorraten können, jedenfalls für den Dienstag. „Es gab einen großen Ansturm auf die Masken“, erzählt sie. Mindestens 500 Stück, es können auch mehr gewesen sein, hatten sie und ihre Mitarbeitenden bis zum Nachmittag an Angehörige der Risikogruppen ausgereicht. Dann ging ihr Kontingent zur Neige.

Mehraufwand für die Apotheken

Als sie Ende vergangener Woche die Schwierigkeiten bei der Bestellung im Großhandel erlebte, habe sie sich schnell, eigeninitiativ und „gerade noch rechtzeitig“ direkt an Hersteller gewandt. Dort gebe es Angebote, deren Preis und Qualität natürlich genau geprüft werden müssten. Immerhin habe sie so zum Aktionsstart wenigstens eine Teillieferung bekommen, der Rest soll folgen.

Auch Sylvia Witteveen ist aktuell nicht so gut auf den Bundesgesundheitsminister zu sprechen. Sein angebliches „Milliardengeschenk“, die Apothekerinnen erhalten Mittel für ihre Mitwirkung, sei bestenfalls kostendeckend. Vom Auspacken und Eintüten bis zur Prüfung der Angaben der Empfänger sei die Maskenausgabe mit erheblichem Mehraufwand verbunden, der das ohnehin arbeitsintensive Weihnachtsgeschäft störe, sagt sie. Immerhin: Am Mittwoch trafen weitere FFP2-Masken in der Bodden-Apotheke in Barth ein.

Für diejenigen, die bereits glückliche Eigentümer von FFP2-Masken sind, hat sie dennoch ein paar Pflegetipps: Etwa eine Woche lang kann eine FFP2-Maske unter „normalen“ Umständen, also anlässlich von Einkäufen, Arztbesuchen oder Ähnlichem getragen werden (der „Einmalgebrauch“ gilt für Menschen, die acht bis zehn Stunden ununterbrochen mit der Maske arbeiten), erklärt die Apothekerin. Nach dem Tragen sollte sie gut gelüftet, aber auf keinen Fall gewaschen oder desinfiziert werden.

*Name von der Redaktion geändert

Von Susanne Retzlaff