FSJlerin aus Barth bringt Bühnenerfahrung mit

Barth

Erinnern Sie sich noch an Irmel, die ängstliche Wikingerin aus dem Open-Air „Die Wikinger kommen“ aus dem vergangenen Sommer im Barther Theater-Garten? Die vielen Lacher waren immer auf ihrer Seite. Irmel sollte in diesem Jahr wieder kommen, doch daraus wird sicher nichts, denn die Vorpommersche Landesbühne musste die Spielzeit aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beenden.

Aber die Darstellerin Mathilda Klein ist trotzdem am Theater – im Freiwilligen Sozialen Jahr. „Mal schauen, was hinter der Bühne so los ist,“ sagt die 17-jährige Bartherin. Eine Datenbank mit den Schulen der Region hat sie schon erstellt, hat mal hier und mal da geholfen. Die Bühne scheint ihr irgendwie im Blut zu liegen. Zehn Jahre war sie im Barther Verein „Die Klette“, half als Regie-Assistentin, spielte bei den Musketieren und war die Lara Laber im „Frauenknast“. Aber ob ein Theaterberuf ihr Berufsziel wird, prüft sie noch. Zunächst steht das Fachabitur an.

Von Martina Krüger