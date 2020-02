Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche haben Facebook-Nutzer die Chance, den vier Kandidaten der Bürgermeisterwahl auf der Facebook-Seite der OSTSEE-ZEITUNG Ribnitz-Damgarten ihre Fragen zu stellen. Nach Thomas Huth (Die Unabhängigen) am Montag und Susann Wippermann ( SPD) am Dienstag war am Mittwoch Ines Worm (Bürgerbündnis) an der Reihe.

Dominik Augsten: Was unterscheidet Sie von den anderen Kandidaten, welche ja alle schon eine längere Zeit in der Kommunalpolitik aktiv sind?

Ines Worm: Ich habe erst vor Kurzem begonnen, mir ein Bild von unserer Kommunalpolitik zu machen. Da ich vorher für viele andere Menschen aus unserer Stadt tätig war, möchte ich nun gerne selber mitwirken. Ein frischer Wind von außen kann auch neue Lösungsansätze bringen.

Heiko Doeffinger: Wie sehen Sie die Problematik auf dem Markt in Ribnitz und was sehen Sie da für Lösungsansätze? Wie sehen Sie die Jugend- und Seniorenarbeit in der Zukunft?

Das Thema Markt beschäftigt uns alle. Einen Sozialarbeiter einzustellen, finde ich sehr gut, ob eine halbe Stelle reicht, wird sich zeigen. Polizei und Ordnungsamt sollten für die paar Jugendlichen, die auf dem Markt unterwegs sind und sich nicht an ein paar einfache Regeln halten können, präsenter sein. Für unsere Senioren wünsche ich mir einen Seniorenbeirat, damit man gebündelt auf die Bedürfnisse der älteren Bürger eingehen kann.

Erich Sechsnulleins: Für mich als großer Oldtimer und Ostblockfan, stellt sich natürlich die Frage, wie es mit dem Technikverein Pütnitz, insbesondere dem Ostblocktreffen in der Zukunft aussieht. Gerade in Hinblick auf das weitere Gelände bezüglich der Planung des Centerparks. Wird es da Probleme geben?

Ich freue mich, dass wir den Technikverein hier vor Ort haben, er sollte auch weiter gefördert werden. Zum Thema Pütnitz kann ich keine großen Aussagen treffen, dieses Thema ist viel zu komplex, als dass es hier beantwortet werden sollte. Und wie alle schon mehrfach gelesen haben, gibt es schon Gespräche. Hier muss ich ihnen mitteilen, müsste ich mich dann genau in das Thema einarbeiten.

Dominik Augsten: Wie soll der städtische Nahverkehr Ihrer Meinung nach entwickelt werden?

Hier müssen wir eng mit dem Landkreis zusammenarbeiten. Auch für unsere Kinder in den Ortsteilen ist es wichtig, dass sie mit dem Bus ihre Vereine nachmittags besuchen können. Es wäre schön, wenn wir erreichen können, ein Schülerticket zu entwickeln, mit dem alle schulpflichtigen Kinder kostenlos den öffentlichen Nahverkehr nutzen können. Zur Zeit beobachte ich da das Geschehen im Kreis.

Moni Hall: Was konkret werden Sie unternehmen, um mehr Firmen für Ribnitz anzuwerben, um so wieder mehr Arbeitsplätze für die Einwohner zu schaffen?

Hier sollte mehr Werbung für Ribnitz-Damgarten gemacht werden. Die Gewerbegebiete sind hier sehr gut gelegen und attraktiv.

Ferdi Binger: Wäre es möglich, in Ribnitz ein Vereinsheim zu eröffnen?

Wir haben in Ribnitz-Damgarten in der Ulmenallee und in Damgarten- Sportplatz jeweils ein Vereinshaus.

Mareen Li: Können Sie sich vorstellen, das für unsere Kinder aus der Bernsteinstadt und dem Umland ein breiteres Freizeitangebot z. B. in Form von speziellen Angeboten in den Ferienzeiten umzusetzen? In vielen Städten laufen solche Projekte und werden gut angenommen. Hier in unserer Bernsteinstadt konnte ich bis auf ein kleines Angebot vom Bernsteinmuseum nichts finden.

Also im Sportbereich wird einiges gemacht, wie z. B. Fußballcamp. Aber Ihre Frage finde ich interessant, das würde ich gerne, ob gewählt oder nicht, mit in das Rathaus nehmen und dort tiefgründig erörtern.

Robert Karin: Was wäre Ihr erstes Ziel, was Sie erreichen wollen, wenn Sie Bürgermeisterin werden?

Da mir Kinder sehr wichtig sind, ist es wichtig, trotz des Ausbaus der neuen Schule (Schulcampus), dass weitere Themen wichtig bleiben. Hier würde ich mit der Stadtverwaltung eine Prioritätenliste erarbeiten und diese müsste dann abgearbeitet werden. Hier bei uns sind zur Zeit viele Themen sehr wichtig.

Maik Lewin: Sie müssen erst eine Prioritätenliste erarbeiten? Das heißt, Sie kennen die wichtigsten Themen nicht?

Ich kenne die wichtigsten Themen, aber es sind nicht alle sofort umsetzbar.

Axel Attula: Haben Sie eine Idee aus einer verstopften Autostadt eine liebenswerte, auch für Touristen anziehende, Stadt zu machen?

Hier möchte ich gerne das Verkehrskonzept nochmals in die Hand nehmen. Warum kann man nicht Altes mit Neuem kombinieren und dann das Beste daraus nutzen, um es umzusetzen. Den Stau in der Innenstadt, wenn Lieferanten vor den Läden stehen, finde auch ich nicht besonders lebenswert.

Robert Karin: Wie ist Ihre Verbundenheit zu Damgarten? Und welcher Partei gehören sie an?

Ich bin parteilos, bin aber im Bürgerbündnis tätig. Meine Verbundenheit zu Damgarten ist ebenso groß, wie zu Ribnitz, Klockenhagen, Freudenberg, Tempel etc. Da ich hier aufgewachsen bin, habe ich mich überall wohlgefühlt. Und ganz persönlich, für mich ist Ribnitz-Damgarten eine Stadt mit zwei Geschichten.

Mareen Li: Denken Sie, es ist noch möglich, eine Einkaufsgelegenheit in oder um Klockenhagen zu schaffen? Es ist ja immer wieder Thema, aber bisher zeichnete sich noch keine Lösung für die Klockenhäger und auch Borger ab.

Ja, daran denke ich noch. Es ist aber schwierig, dies umzusetzen, denn Discounter zeigten bisher kein Interesse. Es müssen andere Möglichkeiten gefunden werden wie z. B. ein Hofladen oder Ähnliches. Da bleibe ich aber dran.

Thomas Gäbler: Wie und was ist geplant mit der Freilichtbühne?

Hier kann ich Ihnen sagen, schließe ich mich Frau Wippermann teilweise an. Es wäre schön, wenn die Freilichtbühne für Sommerevents gemeinsam mit dem Stadtkulturhaus genutzt werden könnte. Gäste von Ribnitz-Damgarten würden sich sicher auf Veranstaltungen freuen. Aber auch hier gibt es den Dämpfer. Ist genug Geld da, um das Stadtkulturhaus und die Freilichtbühne zu sanieren? Daran muss gearbeitet werden.

Mareen Li: Die Busverbindungen von und nach Borg sind nahezu katastrophal. Wenn ein Kind in Graal-Müritz die Schule besucht, kann es leider erst ab Klockenhagen den Schülerbus nutzen, da die Haltestellen Borg und Altheide nicht bedient werden. Weder frühs noch nachmittags. Meinen Sie, hier kann eine Lösung im Interesse der Schüler gefunden werden?

Ich denke ja. Ich würde mir wünschen, wenn es auf Kreisebene und dem KVG Zuspruch geben würde, die Ortsteile, egal welche, dem Stadtverkehr anzubinden. Ich selber habe mit meinen Kindern ja auch dieses Problem und sitze im Auto, um sie zu fahren. Auch für unsere Touristen, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen, wäre es angebracht, ohne große Umwege die Museen zu besuchen.

Jonathan Dwars: Wie Sie ja wissen, gab es im letzten Jahr eine Graffiti Jam in Ribnitz am Hafen, besteht da weiterhin Interesse, so was weiter zu führen? Und was soll mit der Klosterwiese passieren und AJZ? Wie wird die Jugend mit einbezogen? Uns wurde gesagt, dass die alte Zulassungsstelle für eine Graffiti Jam in Betracht kommen würde, aber wie man sieht, ist diese fast komplett abgerissen.

Die Graffiti Jam finde ich sehr gut, es gibt leider nur nicht genug alte Lagerhäuser, die man noch nutzen könnte. Hier wäre ein Gespräch mit dem Leiter vom Technikverein Pützniz doch gut, Ihr könntet eine Halle nutzen, und für den Verein kommen mehr Gäste, wäre eine Idee. Zu der Frage Klosterwiese. Es ist für mich ein Ort der Ruhe, es wäre gut, das zu belassen. Und Kinderfest kann man dort einmal im Jahr auch gut feiern. Zum AJZ kann ich zur Zeit nichts sagen. Von einer Zusage, dass die alte Zulassungsstelle, sprich ehemalige Kreisverwaltung, für die Graffiti Jam genutzt werden kann, habe ich nichts gehört.

