Velgast

Im zweiten Jahr in Folge kann das Fachgymnasium Velgast, eine Außenstelle der zum Regionalen Beruflichen Bildungszentrum (RBB) des Landkreises Vorpommern-Rügen gehörenden Berufsschule Ribnitz-Damgarten, seinen informellen Tag der offenen Tür nicht durchführen. Der Grund sind erneut die verschärften Corona-Schutzmaßnahmen.

Unter normalen Umständen hätte das Fachgymnasium am 22. Januar zur traditionellen Informationsveranstaltung für interessierte Zehntklässler und ihre Eltern aus dem Einzugsbereich, dem gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen, eingeladen. Vor Ort hätten dann Pädagogen und Schüler als Entscheidungshilfe einen Einblick in den schulischen Alltag, die Rahmenbedingungen sowie die Ausbildungsinhalte des dreijährigen Abiturkurses in den beiden Fachrichtungen Ernährungswissenschaften und Wirtschaftswissenschaften ermöglicht.

Lea Kalkbrenner (Bildmitte) im letzten Schuljahr in der Klasse 13 der Fachrichtung Ernährungswissenschaft. Quelle: Antje Thiede

Schulleiterin Kathrin Nowotny legt großen Wert auf die Betonung der Vollwertigkeit: „Mit unserem Fachabitur, das dem der regulären Gymnasien gleichwertig ist, kann man an allen deutschen oder ausländischen Universitäten jedes beliebige Studium aufnehmen.“

Viele der Ehemaligen würden die entspannte Lernatmosphäre in ruhiger Lage, das beinahe familiäre Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern sowie die dreijährige Vorbereitungszeit auf das Abitur, die weniger Lernstress verheißt, schätzen.

Mit 1,0 zum Medizinstudium an der Charité

Björn Kalkbrenner als Assistenzarzt in Rostock. Quelle: privat

Einer von ihnen ist der aus Zingst stammende Björn Kalkbrenner (26), der aus persönlichen Gründen nach der 11. Klasse vom Barther Gymnasium an das Velgaster Fachgymnasium wechselte und diesen Entschluss nie bereut hat. „Ich wurde in Velgast gut aufgenommen und bin schnell in die Gemeinschaft reingewachsen“, erinnert er sich. „Ich hatte mehr Ruhe zum Lernen, wurde in jeder Hinsicht gefördert und habe mich dort sehr wohlgefühlt“, so seine Einschätzung. Er rät deshalb interessierten Zehntklässlern, mit ihren Bewerbungen nicht allzu lange zu zögern.

Obwohl die Unterbringung im Internat auf dem Schulgelände möglich gewesen wäre, hätte er damals mit einer Schulkameradin, die ebenfalls von Barth nach Velgast gewechselt war, eine Zweier-WG im Ort bezogen. „Trotzdem gab es auch in der Freizeit viele Kontakte zu den Mitschülern im Internat. Andere machten mit 18 ihren Führerschein und bildeten dann mit eigenen Autos tägliche Fahrgemeinschaften zu den Heimatorten“, berichtet er weiter.

Das Lernklima in Velgast zahlte sich für Björn Kalkbrenner aus: Mit einem Abiturdurchschnitt von 1,0 stand der Erfüllung seines seit der Kindheit gehegten Wunsches nichts entgegen – dem Medizinstudium.

Dieses absolvierte er von 2014 bis 2021 an der Charité Universitätsmedizin Berlin, wobei er 2020/21 als praktisches Jahr, unter anderem im Südstadt-Klinikum Rostock, verbrachte. Dort ist er seit Juli 2021 in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin als approbierter Assistenzarzt tätig und durchläuft gegenwärtig die Weiterbildung zum Facharzt für Anästhesiologie.

Pflege statt Polizei

Lea Kalkbrenner als Abiturientin 2021. Quelle: Antje Thiede

Im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres schnuppert gegenwärtig auch seine jüngere Schwester Lea, die im letzten Sommer mit 27 weiteren jungen Leuten in Velgast ihr Abitur abgelegt hat, in die Heil- und Pflegeberufe hinein – zufällig ebenfalls im Südstadt-Klinikum. Nach ihrem ursprünglichen Berufswunsch, eine höhere Laufbahn bei der Polizei einzuschlagen, hat sie sich im Laufe der drei Jahre in der Fachrichtung Ernährungswissenschaft auf einen Heilberuf umorientiert.

Vielleicht hat ja das Vorbild des großen Bruders gewirkt. Ob es dann letztendlich ein Studium für Sporttherapie oder eine Ausbildung zur Orthopädietechnikerin wird, hat Lea Kalkbrenner noch nicht entschieden. Auch ein späterer Beruf im sozialen Bereich käme für sie infrage. „Meine Tätigkeit im Rahmen des FSJ gefällt mir ebenfalls sehr gut – das wäre eine weitere Alternative“, so der aktuelle Stand ihrer Entscheidungsfindung.

Am 1. September beginnt der nächste Abiturkurs. Bewerbungsschluss für die jeweils 26 Plätze in den beiden Klassen ist der 28. Februar. Bei zu großer Nachfrage zählt die Reihenfolge des Posteingangs.

Mehr auf der Internetseite www.rbb-vr.de.

Von Volker Stephan