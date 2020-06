Fachgymnasium Stralsund: Zingster ist bester Absolvent

Zingst/Stralsund

Lucas Holdt blickt mit Stolz auf sein Abiturzeugnis. Der Zingster ist der beste Absolvent des Fachgymnasiums Elektrotechnik in Stralsund in diesem Schuljahr. Der 19-Jährige wechselte 2018 vom Beruflichen Gymnasium für Technik & Wirtschaft Pirna nach Stralsund und setzte hier seinen Bildungsweg erfolgreich fort. Sein Studienziel hat er fest im Blick. „Ich möchte Chemie an der Uni Rostock studieren“, erzählt der gebürtige Dresdner.

Am 3. Juli finden in der Kulturkirche Stralsund die feierlichen Abschlussveranstaltungen für den Abiturjahrgang 2020 am Fachgymnasium Stralsund statt. 52 Absolventen erhalten im Beisein ihrer Eltern die Zeugnisse der Allgemeinen Hochschulreife. Am 31. August 2020 startet dann der Abiturjahrgang 2023 seinen dreijährigen Bildungsweg am Fachgymnasium. Das Regionale Berufliche Bildungszentrum des Landkreises Vorpommern-Rügen bietet an den Schulstandorten in Stralsund und Velgast die Möglichkeit, nach der 10. Klasse das Abitur zu erwerben.

