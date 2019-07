Ribnitz-Damgarten

In der Bernsteinstadt sind in den sieben Kindertagesstätten 638 Plätze vorhanden. Theoretisch. Tatsächlich sind es 615 Plätze, die derzeit angeboten werden können. Sie sind alle belegt. Dass es nicht mehr sind, liege daran, dass einige Träger Probleme haben Fachpersonal auf dem Arbeitsmarkt zu finden, macht Sabine Vogt vom Sachgebiet Schule/Kita der Stadt Ribnitz-Damgarten deutlich. Aus diesem Grunde könne auch nicht immer sofort dem Wunsch von Eltern nach einem Platz entsprochen werden. Wie in jedem Jahr werde es zwar erst einmal mit der Einschulung eine Entspannung geben, aber wie die Erfahrungen zeigten, seien die dadurch frei werdenden Plätze relativ schnell wieder belegt.

Der DRK-Kreisverband Nordvorpommern ist in Ribnitz-Damgarten Träger von zwei Kindertagesstätten. Geschäftsführer Hans-Henry Hiller verweist darauf, dass es dann eng werde, wenn es darum geht, kurzfristig Personal zu bekommen, zum Beispiel als Schwangerschaftsvertretung. „Ausgebildete Erzieherinnen und Erzieher sind rar gesät“, so Hiller. Derzeit bräuchte man ein bis zwei Erzieherinnen bzw. Erzieher in Ribnitz-Damgarten.

Wenn man längerfristig planen könne, gebe es schon eher Möglichkeiten, personelle Engpässe zu vermeiden, so der DRK-Geschäftsführer. Da helfe es, dass es Bewerbungen aus anderen Bundesländern gebe. Deren Zahl sei allerdings sehr überschaubar. „Man kann sagen, dass alle zwei Monate eine Bewerbung auf meinem Tisch landet. Eine Erzieherin haben wir jetzt einstellen können, ich hoffe, dass es demnächst mit einer zweiten klappen wird.“

Kita in Klockenhagen hat Warteliste

Diana Berlin, Leiterin der ASB-Kita im Ortseil Klockenhagen, sagt, dass es in ihrer Zeit als Leiterin noch nie vorgekommen sei, dass Kinder nicht aufgenommen werden konnten, weil Personal fehlte. Von den sechs vorhandenen Stellen seien alle besetzt. „Problematisch wird es jedoch, wenn innerhalb des Jahres Kolleginnen schwanger werden oder jemand umzieht. Dann kurzfristig Ersatz zu finden, ist fast unmöglich.“

Insgesamt stehen in der Klockenhäger Einrichtung 45 Kita-Plätze zur Verfügung. Diana Berlin: „Sie reichen längst nicht mehr aus, unsere Kita ist komplett ausgebucht und wir haben eine lange Warteliste. Wenn wir den Bedarf decken wollen, brauchen wir mehr Plätze und dann natürlich auch entsprechend zusätzliches Personal.“

Institut Lernen und Leben bildet selbst Fachkräfte aus

Auch das Rostocker Institut „Lernen und Leben“ ist in Ribnitz-Damgarten Träger einer Kita („Kleine Weltenentdecker“). 2016 ist der größte Kita-Träger in Rostock und Mecklenburg-Vorpommern dazu übergegangen, selbst auszubilden, um dem generell im Lande herrschenden Fachkräftemangel zu begegnen. Das geschieht an der Fachschule für Pädagogik und Sozialwesen in Rostock-Bentwisch. „Im August 2020 werden die ersten 43 Absolventen als staatlich anerkannte Erzieher die Fachschule verlassen und dann dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen“, sagt Stefanie Zibill, Referentin für Medien und Öffentlichkeitsarbeit. Grundsätzlich habe jeder von ihnen die Möglichkeit, sich in einer Kita seiner Wahl zu bewerben. Natürlich habe das Institut „Lernen und Leben“ Interesse daran, einen Teil von ihnen für die eigenen Einrichtungen zu gewinnen, macht sie weiter deutlich. Das geschehe unter anderem dadurch, dass ihnen die Ausbildungsjahre als Arbeitsjahre angerechnet werden, das mache sich beim Einstiegsgehalt bemerkbar.

Steffi Vollmann mit drei der vier von ihr betreuten Kinder. 2018 hatte sie ihre Kindertagespflegestelle eröffnet. Ab August ist wieder ein Platz frei. Quelle: Edwin Sternkiker

In den vergangenen Jahren ist der Bedarf an Kita-Plätzen in Ribnitz-Damgarten gestiegen, unter anderem deshalb, weil wieder mehr Kinder geboren wurden bzw. sich die Geburtenzahl bei rund 115 pro Jahr eingepegelt hat. Dem wachsenden Bedarf wurde unter anderem mit dem Umbau von Haus 3 des ehemaligen Bildungszentrums in Damgarten zu einer Kita entsprochen. Eröffnet wurde sie im Februar 2017. Rund 700 000 Euro flossen in den Umbau. 42 zusätzliche Plätze seien dadurch entstanden, erläutert Sabine Vogt.

Fünf Kindertagespflegestellen in der Bernsteinstadt

28 Mädchen im Alter bis zu drei Jahren werden in Kindertagespflegestellen betreut. Davon gibt es in der Stadt fünf. Grundsätzlich haben die Eltern die freie Wahl, in welcher Kita sie ihr Kind betreuen lassen möchten –soweit es die Kapazität in der jeweiligen Einrichtung zulasse, macht die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung weiter deutlich. Es bestehe auch die Möglichkeit, sein Kind in einer Kita außerhalb der Stadt betreuen zu lassen. Derzeit seien es 50 Ribnitz-Damgartener Mädchen und Jungen, die zum Beispiel in Dierhagen, Graal-Müritz und Trinwillershagen betreut werden. Umgekehrt besuchen 30 Kinder aus Nachbargemeinden Kita-Einrichtungen der Stadt. Die Eltern können im Übrigen auch frei entscheiden, ob sie ihr Kind in einer Kita oder bei einer Tagespflegestelle betreuen lassen möchten. „In jedem Falle sei den Eltern zu raten, ihr Kind rechtzeitig anzumelden“, rät Sabine Vogt.

Edwin Sternkiker