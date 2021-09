Fahrerin orientierungslos: Unfall bei Ribnitz-Damgarten

Ribnitz-Damgarten

In Tempel, Ortsteil von Ribnitz-Damgarten, hat am Sonntagabend gegen 20.40 Uhr eine Rentnerin einen Unfall verursacht. Das teilte die Polizei auf Anfrage mit. Verletzt wurde demnach niemand. Die Frau musste jedoch ihren Führerschein abgeben.

In Schlangenlinien gefahren

Nach Angaben von Zeugen hatte die 78-Jährige angegeben, von dem Unfall gar nichts mitbekommen zu haben. Zuvor hatten eben diese Zeugen mitbekommen, dass die Frau mit ihrem Pkw in Schlangenlinien gefahren ist. Dabei sei sie mehrfach auf der Bundesstraße 105 auf die Gegenfahrbahn geraten. Sie war in Richtung Rostock unterwegs.

Schließlich fuhr die Frau aus dem Landkreis Rostock in die Leitplanke, wo der Wagen auch zum Stehen kam. Laut Polizei hatte die Rentnerin offenbar sowohl die zeitliche als auch örtliche Orientierung verloren. Ob diese der Grund für den Unfall war oder durch den Schock in Folge des Unfalls entstand, blieb offen. Sie wurde in ein Stralsunder Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht.

5000 Euro Schaden

Drogen oder Alkohol waren laut Polizei nicht im Spiel. Möglicherweise hatte die Frau gesundheitliche Probleme. Sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Den Führerschein behielt die Polizei. Bei dem Unfall wurde die Beifahrerseite des Autos der Frau beschädigt. Es entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Von Robert Niemeyer