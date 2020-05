Fahrgastschiffe von Fischland-Darß-Zingst legen wieder los: Was sich für Touristen ändert

Born

Am Mittwochmittag kletterte Andreas Poschke noch einmal in den Maschinenraum – der letzte Check, bevor am Herrentag, 21. Mai, nach wochenlanger Corona-Pause die Fahrgastschiffe der Borner Reederei Poschke endlich wieder ablegten. Die vergangenen Wochen nutzte er, um Reparaturen zu machen. „Ich habe die Schiffe gemeinsam mit unserem Lehrling in Schwung gebracht und alles gemacht, was sonst liegen bleibt“, berichtet der Geschäftsführer der Reederei, der froh ist, dass es nun endlich wieder losgeht.

Die letzten Wochen waren schwer, seine 20 Mitarbeiter musste er in Kurzarbeit schicken. „Der Winter lag hinter uns und wir standen in den Startlöchern. Normalerweise starten wir Mitte März, spätestens Anfang April mit unseren Fahrten, denn wir müssen uns ja ein Polster für den Winter anlegen. Fast ein Drittel der Saison ist für uns aber jetzt schon gelaufen. Die Zeit fehlt uns“, sagt Andreas Poschke.

Absagen bis in den Sommer hinein

Die Borner Reederei startet mit ihrem regulären Fahrplan. In den vergangenen Wochen hagelte es allerdings schon Absagen, unter anderem von Busunternehmen, die die Fahrten schon im Voraus gebucht hatten. Die Stornierungen würden bis in den Juli, August hineinreichen.

Doch trotzdem blickt Andreas Poschke positiv in die Zukunft. „Wir müssen schauen, was noch kommt. Aber ich bin optimistisch. Wenn die Leute erst einmal nicht ins Ausland reisen können, machen sie in Deutschland Urlaub. Die Menschen haben Nachholbedarf. Sie mussten so lange enthaltsam leben und jetzt werden sie endlich wieder rausgelassen“, sagt der Geschäftsführer der Reederei und lacht. „Ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt auch noch das nötige Geld hat, um dann im Urlaub noch eine Schifffahrt zu machen.“

Weniger Fahrgäste pro Schiff

Andreas Poschke von der Reederei Poschke. Quelle: Volker Stephan

Mit den Corona-Einschränkungen könne er momentan gut leben. Bei jeder Fahrt müssen die Kontaktdaten der Fahrgäste notiert werden und es muss Desinfektionsmittel bereitstehen. Die Schiffe dürfen nicht voll besetzt werden, um die Abstandsregeln einzuhalten. „Wir sind in der glücklichen Lage, dass unsere Schiffe relativ groß sind. Wir haben genug Platz, um die Abstandsregeln einzuhalten.“ So haben auf zwei seiner Schiffe bei Vollbesetzung 220 Personen Platz, auf einem Schiff 250 und auf dem vierten sogar 300 Personen.

„Jetzt können wir ungefähr die Hälfte der Plätze besetzen. Momentan ist Vorsaison. Da ist das kein Problem. Da wären die Schiffe auch sonst nicht voll gewesen, außer vielleicht am Herrentag und an Pfingsten“, sagt Andreas Poschke. Problematisch werde es, wenn die Beschränkungen auch in der Hauptsaison im Juli und August gelten.

Reederei Rasche ist schon unterwegs

Auch die Reederei Rasche hat bereits am Herrentag die ersten Fahrten angeboten. Die Resonanz sei allerdings deutlich geringer gewesen als in den vergangenen Jahren, vor allem weil die Urlauber fehlen. Deshalb hat sich das Borner Unternehmen entschieden, erst einmal weniger Fahrten anzubieten. So wird die Prerow-Rundfahrt nicht wie gewohnt dreimal täglich, sondern nur zweimal täglich angeboten. Der Fährverkehr Born – Bodstedt – Prerow wurde vom 20. bis zum 24. Mai angeboten, soll dann aber wieder erst ab Pfingsten, 28. Mai, starten.

Reederei Kruse und Voß startet am 29. Mai

Ab dem 29. Mai startet auch die Wustrower Reederei Kruse und Voß wieder nach der Corona-Zwangspause. Allerdings werden noch nicht alle sonst üblichen Touren angeboten. Ab Wustrow werden zweimal täglich – um 10.30 Uhr und um 14 Uhr – Rundfahrten mit der MS „ Ostseebad Wustrow“ in den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft angeboten. Die Fahrt dauert rund zweieinhalb Stunden.

„Durch die Abstandsregeln und die daraus resultierende eingeschränkte Kapazität an Bord dürfen wir nicht mit der Menge an Fahrgästen fahren wie sonst und arbeiten jetzt mit Reservierungen wie in der Gastronomie, um auch Warteschlangen am Anleger zu vermeiden. Die Linie Ribnitz-Dierhagen-Wustrow, mit MS „Boddenkieker“ soll in den kommenden Wochen dann auch starten. Der genaue Zeitpunkt ist aber noch nicht bekannt. Und auch da wird es Einschränkungen geben. Wir müssen abwarten“, erklärt der Geschäftsführer Christian Kruse.

