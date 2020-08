Barth

Das Geräusch, wenn der Fallschirm sich öffnet, ist auch auf dem Boden noch zu hören. Mit kurzem Abstand springen die Soldaten aus der Maschine – eine M 28 Skytruck, ein Kurzstrecken-Transportflugzeug der Bundeswehr – und landen auf der Landebahn des Ostseeflughafens Stralsund-Barth. „Die Freifaller springen bei der Übung aus einer Höhe von 2000 bis 4500 Metern“, berichtet Stabsfeldwebel Gerrit Burow von der Redaktion der Bundeswehr. „Diese Flugzeuge haben viel Tragkraft und eine kurze Lande- und Startstrecke und eignen sich deshalb sehr gut für die Übung.“

Viel Tragkraft brauchen die beiden Flugzeuge auch, denn die Fallschirmspringer haben viel Gepäck dabei. Am Dienstagmittag befinden sich die Soldaten gerade einmal in der zweiten Übungsphase, die Freifaller springen mit Weste und Waffe, aber ohne Rucksack. „Wir haben heute um 10 Uhr mit der Übung begonnen. Da haben sie sich erst einmal eingesprungen, ohne Weste“, sagt Gerrit Burow.

Bis zu 50 Kilo Gepäck im Rucksack

Im Laufe des Tages komme dann immer mehr Gepäck hinzu, unter anderem eine Weste, in der alles Lebensnotwendige verstaut ist, um 48 Stunden allein zu überleben. Wasser, Essen, Magazine und ein Kocher sind in der Weste. Auch ihre Waffe müssen die Fallschirmjäger beim Absprung dabei haben sowie ein Funkgerät und einen Kompass. In der nächsten Übungsphase kommt weiteres Gepäck hinzu, ein Rucksack unter anderem mit Sprengmitteln, Funkbatterien und Wasser. Bis zu 50 Kilogramm Gepäck haben die Fallschirmjäger im Rucksack, können bei Einsätzen aber auch mehr als 100 Kilogramm Schwerlast transportieren.

Die Ausrüstung der Fallschirmjäger wird vorher gut kontrolliert. Quelle: Anika Wenning

Seit Montag sind die rund 60 Fallschirmspringer vom Fallschirmjägerregiment 31 in Seedorf in Niedersachsen zur freifalltaktischen Weiterbildung auf dem Barther Flughafen. „Die Fallschirmspringer üben mit Weste, Waffe und allem, was sie für den Einsatz brauchen, aus dem Flugzeug zu springen. Wichtig ist dabei, dass der Trupp zusammenbleibt. Zu einem Trupp gehören vier, acht oder 16 Mann“, berichtet Gerrit Burow. Jeder Fallschirmspringer absolviert bis zu fünf Sprünge am Tag. Dabei landen die Soldaten nicht nur auf der Landebahn des Barther Flughafens. Es gibt auch Außenlandeplätze, unter anderem am Strand in Prerow und auf Rügen. „Ob wir die nutzen können, hängt aber vom Wetter ab“, sagt der Stabsfeldwebel.

Dem Ziel lautlos nähern

Die Fallschirmjäger steigen samt Gepäck in das Flugzeug. Quelle: Anika Wenning

Namensschilder tragen die spezialisierten Kräfte alle nicht. Zu ihrem Schutz und auch zum Schutz ihrer Familien. Eingesetzt werden die Soldaten im Ausland, unter anderem in Afghanistan und in Mali. Ihr großer Vorteil: Sie können sich ihrem Ziel nahezu lautlos nähern. Gerade wenn sie aus großer Höhe abspringen – bis zu acht Kilometer sind möglich. „Der Gegner hört bei dieser Höhe dann noch nicht einmal das Aufmachen des Schirmes“, sagt Gerrit Burow.

Ihre Aufgabe ist es, den Platz zu erkunden, zu sichern und zu betreiben. Sie müssen unter anderem dafür sorgen, dass die Flugzeuge der Luftwaffe dort landen können, denn sie übernehmen den Platz im Anschluss. Zudem sind die spezialisierten Kräfte auch an der bewaffneten Rückführung von Deutschen aus Krisenherden beteiligt.

Landung ist am gefährlichsten

Angst vor dem Sprung haben die Soldaten nicht. Einige von ihnen haben schon mehrere 1000 Sprünge hinter sich. „Aber den Respekt sollte man niemals verlieren. Unfälle passieren immer wieder. Am gefährlichsten ist die Landung“, erklärt Gerrit Burow.

Trainiert wird noch bis Donnerstag, am Freitag ist Abreise. Es ist eine der ersten Übungen in Zeiten der Corona-Pandemie. „Wir mussten auch erst einmal schauen, wie wir eine Übung mit den Hygienevorschriften durchführen können, aber es klappt gut“, sagt Gerrit Burow. Die Springer tragen bei der Vorbereitung und auch im Flugzeug Mundschutz. Und die Flugzeuge sind mit weniger Springern als sonst besetzt.

Angemeldet wurde die Übung bereits vor einem halben Jahr beim Landkreis Vorpommern-Rügen. Denn der Luftraum muss in den Übungszeiten für den Flugverkehr gesperrt werden. Auch die Öffentlichkeit wurde informiert, da die Gefahr besteht, dass Autofahrer auf der Landesstraße 23, Höhe des Barther Flugplatzes, durch die Start- und Landeanflüge und die Fallschirmspringer abgelenkt werden.

Von Anika Wenning