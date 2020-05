Familienausflug statt Bollerwagentour: So verlief der Herrentag in Ribnitz-Damgarten

Klockenhagen

Um kurz nach 11 Uhr war am Herrentag im Freilichtmuseum Klockenhagen noch wenig los. Zu den ersten Besuchern zählten Anke und Michael Ludwig mit ihren beiden Söhnen Tim (8) und Chris (5). Die vier Hamburger besuchen ihre Familie in Zingst.

„Die Jungs haben schon Brot gebacken. Die Mitmachaktionen finde ich sehr schön“, sagte Anke Ludwig. Auch ohne Corona und die damit verbundenen Beschränkungen hätte die Familie den Tag gemeinsam verbracht. „Für uns ist der Herrentag ein Familientag“, meinte Michael Ludwig.

Anzeige

Tanja Bergunde war mit ihren Töchter Isi und Ella und Schwiegermutter Susann Krahm im Freilichtmuseum. „Mein Sohn ist mit einem Freund unterwegs. Wir wollten eigentlich in den Vogelpark Marlow, aber der Parkplatz war schon kurz nach der Eröffnung voll und am Eingang war eine lange Schlange. Deshalb sind wir gleich weitergefahren“, berichtete Susann Krahm.

Weitere OZ+ Artikel

Mit den Enkeln unterwegs

Auch Sabine und Frank Schütz aus Bad Doberan waren mit ihren vier Enkeln, Tochter und Schwiegertochter nach Klockenhagen gekommen. „Und die Väter – mein Sohn und mein Schwiegersohn – sind unterwegs“, sagte Sabine Schütz, die sich auf einen schönen Familientag freute.

Zur Galerie Viele nutzten den freien Tag bei schönem Wetter für einen Ausflug mit der Familie – egal ob Radtour oder ein Besuch im Freilichtmuseum Klockenhagen.

Vor dem Eingang des Vogelparks Marlow bildete sich am Herrentag noch bis mittags gegen halb zwei eine lange Schlange. Viele Familien nutzten das schöne Wetter und den freien Tag für einen Ausflug in den Park.

Radtour zum Herrentag

Die drei Brüder Benjamin, Jonathan und Thomas Weu machten gemeinsam mit Jörgen Haß eine Radtour. „Wir waren auch in den vergangenen Jahren immer nur in einer kleinen Gruppe am Herrentag unterwegs“, sagte Jonathan Weu. Von Klockenhagen ging es bis nach Eixen. „Das sind 30 Kilometer. Zwischendurch werden wir auch mal das ein oder andere Bier trinken. In Eixen werden wir dann von unseren Frauen abgeholt und heute Abend wird gegrillt“, erklärte Thomas Weu.

Jonathan Weu (v.l), Jörgen Haß, Benjamin und Thomas Weu fuhren mit dem Rad von Klockenhagen nach Eixen. Quelle: Anika Wenning

In „ Birgits Gänsehütte“ in Ribnitz-Damgarten saßen nur wenige kleine Grüppchen bei Bier und Korn drinnen und draußen zusammen. „Es ist deutlich weniger los als in den vergangenen Jahren“, sagte Birgit Gerber, die Inhaberin des Imbisses auf der Gänsewiese. „Ich achte darauf, dass die Abstandsregeln eingehalten werden, aber das klappt gut. Wir machen einfach das Beste aus der Situation.“

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Nur wenige Wohnmobile auf Gänsewiese-Stellplatz

Nicht nur bei ihr auf der Gänsewiese sei es deutlich ruhiger. „In der ganzen Stadt ist es sehr still. Ich habe noch keine einzige Kutsche vorbeifahren sehen“, sagte Birgit Gerber. „Aber es fehlen auch die Touristen.“ Auf dem dazugehörigen Wohnmobilstellplatz standen nur vereinzelt Fahrzeuge, alle aus MV. „Ab Montag wird wieder mehr los sein, wenn auch Urlauber von außerhalb kommen dürfen. Ich habe schon viele Anfragen. Der Platz ist sehr beliebt“, berichtete Birgit Gerber.

Auch Lieselotte und Kurt Rupietta aus Lübz kommen regelmäßig mit ihrem Wohnmobil auf den Stellplatz auf die Gänsewiese in Ribnitz. „So ein, zwei Mal im Jahr sind wir hier“, sagte die Rentnerin. „Wir sind gestern angekommen. Den Herrentag hätten wir auch ohne Corona genauso verbracht.“ Wie lange sie bleiben, wissen die beiden noch nicht.

Polizei fährt vermehrt Streife

„Wir haben ein Fahrrad zur Reparatur nach Graal-Müritz gebracht. Sobald es fertig ist, holen wir es ab und fahren erst einmal nach Hause und dann geht es wieder los. Wir waren schon richtig auf Entzug und sind froh, dass die Campingplätze wieder geöffnet sind.“ Von ihrem Stellplatz haben die beiden den Radweg gut im Blick. „Es geht bisher alles sehr ruhig zu, meist kommen nur kleine Gruppen vorbei“, sagt Lieselotte Rupietta.

Diesen Eindruck bestätigte auch das Polizeirevier in Ribnitz-Damgarten am frühen Donnerstagnachmittag. Die Kollegen würden vermehrt Streife fahren, aber bisher sei alles ruhig, hieß es auf OZ-Nachfrage.

Lesen Sie auch:

Von Anika Wenning