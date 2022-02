Familienglück in Stralsund: Willkommen, Frieda, Leonie, Luna und Nouh

Stralsund

Das Helios Hanseklinikum Stralsund hat in der achten Kalenderwoche (21. bis 27. Februar) insgesamt 16 Babys begrüßt. Wir möchten Ihnen hier einige der Kinder vorstellen.

Pünktlich zum Schnapszahl-Datum 22.02.2022 erblickte die kleine Frieda Möller um 9.05 Uhr das Licht der Welt. Bei ihrer Geburt wog sie 3965 Gramm und war 52 Zentimeter groß. Ihr Kinderbettchen wird in Garz auf Rügen stehen.

Einen Tag später, am 23. Februar, wurde Luna Hoffmann mit 3800 Gramm und 51 Zentimetern Körpergröße um 18.53 Uhr geboren. Sie wird in Stralsund zu Hause sein. So auch Mia-Maliey Sieminewski – sie kam 24. Februar um 6.41 Uhr zur Welt. Bei ihrer Geburt wog das kleine Mädchen 2300 Gramm und war 47 Zentimeter groß.

Am 25. Februar wurde Lilli Maleen Zierke geboren. Sie brachte 3655 Gramm auf die Waage und maß 51 Zentimeter. Das Mädchen wird in Parchtitz auf Rügen aufwachsen.

Außerdem erblickten am 27. Februar zwei kleine Stralsunder das Licht der Welt: Erst wurde Lea Fleck um 7.02 Uhr mit 3190 Gramm und 51 Zentimeter Körpergröße geboren. Nouh Rich kam am Abend um 20.47 Uhr zur Welt. Der kleine Junge brachte 4015 Gramm auf die Waage und maß 52 Zentimeter.

Pünktlich zum Mittagessen kam um 12.34 Uhr auch die kleine Leonie Nesser zur Welt. Sie wog 3680 Gramm und war 54 Zentimeter groß. Sie wird in Zirkow auf Rügen zu Hause sein.

Wir gratulieren den frischgebackenen Eltern und wünschen ihren Kindern alles Gute!

Von OZ