„Die ersten Male waren grauenvoll“, erinnert sich Anne Schönrock an ihre ersten Schritte in Laufschuhen im Mai 2017. Die Freude war groß, als der erste Kilometer geschafft wurde. Und mit jedem Training weitere, zwei bis dreimal die Woche ging es auf die Strecke, die mal länger, mal kürzer war, erste Teilnahmen an Volksläufen folgten.

Und knapp ein Jahr später war die 40-Jährige so fit, dass sie mal eben mehr als eine Halbmarathon-Strecke bewältigen konnte. 2018 startete die Ribnitzerin erstmals beim Fischland-Darß-Zingst Ultramarathon (FDZU). Zwar nur in der Staffel, in der sich fünf Läufer die Strecke teilen. Aber was heißt hier schon zwar: Bei einer Gesamtstrecke von 115 Kilometern einmal um den Bodden herum hatte Schönrock 23 Kilometer zu meistern. „Egal ob kurzer oder langer Lauf, man fühlt sich richtig gut, wenn man es geschafft hat“, sagt sie. Und am Sonnabend geht sie wieder beim Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathon an den Start.

Tolle Strecke, tolle Region

Um vier Uhr in der Früh fällt der Startschuss im Stadion am Bodden. Mit fast 60 Anmeldungen im Vorfeld hat sich die Teilnehmerzahl im Vergleich zum vergangenen Jahr fast verdoppelt. 35 Ultra-Marathon-Läufer waren 2018 mit dabei. Statt wie im vergangenen Jahr einer treten in diesem Jahr drei Staffel-Teams an. Anne Schönrock ist auch in diesem Jahr wieder Startläuferin, absolviert die Strecke von Ribnitz bis nach Fuhlendorf. „Die letzten Kilometer waren zwar schrecklich, aber auf dem Weg durch die Region merkt man erst, wie schön wir hier eigentlich wohnen“, sagt sie.

Das Ziel der Läufer ist der Ribnitzer Marktplatz. Dort ist das Veranstaltungszentrum für die Landesseniorensportspiele, die am Samstag in Ribnitz-Damgarten stattfinden. Die Ultra-Läufer hoffen beim Zieleinlauf auf viele Zuschauer. Zwischen 15 und 16 Uhr werden die ersten Sportler erwartet. „Ein schönes Gefühl, wenn man im Ziel empfangen wird“, sagt Anne Schönrock. Dabei gehört es bei der Staffel dazu, dass der Schlussläufer wenige hundert Meter vor dem Ziel zunächst von seinen Teamkollegen empfangen wird und alle gemeinsam durch das Ziel laufen.

Erinnerung an 1979

Nicht nur die wachsende Teilnehmerzahl und die Einbettung in den Rahmen der Seniorensportspiele zeuge laut Henry Fiddike, Erfinder des FDZU, davon, dass der Lauf immer anerkannter wird. In diesem Jahr steht der Ultramarathon um den Bodden sogar im Laufkalender der Deutschen Ultramarathon-Vereinigung (DUV), und zwar als Wertungslauf für den DUV-Cup 2019. „Das ist eine deutliche Aufwertung für den Fischland-Darß-Zingst-Ultramarathon“, sagt Fiddecke. 2017 hatte er die Idee zum FDZU, der in diesem Jahr bereits zum dritten Mal stattfindet und zur Tradition werden soll. Neuer veranstaltender Verein ist in diesem Jahr übrigens der PSV Ribnitz-Damgarten. In den beiden Jahren zuvor war das noch der Leichtathletikverein Ribnitz-Damgarten/ Sanitz.

Der Ultramarathon soll die DDR-Tradition der Ostseestädteläufe, die in den 1970er-Jahren erstmals ausgetragen worden sind, aufleben lassen. Die erste Runde um den Bodden, damals 80 Kilometer von Ribnitz die Boddenküste entlang bis nach Ribnitz, fand Mitte September 1979 statt.

Sand unter den Füßen

Saal, Fuhlendorf, Barth, Zingst, und die Urlaubsorte auf dem Darß und dem Fischland gehören zu den Stationen des Laufs, bevor es über Dändorf und Klockenhagen am Bernsteinsee entlang und über Körkwitz wieder nach Ribnitz geht. Bestandteil des Ultralaufs ist auch wieder eine besondere Wertung auf einem sieben Kilometer langen Strandabschnitt zwischen Wustrow und Dierhagen. Wer am schnellsten durch den Strandsand kommt, dem spendiert die Barther Brauerei ein Fass Bier. Zudem unterstützt der FDZU wieder den Verein für Familien herzkranker Kinder und Jugendlicher in Mecklenburg-Vorpommern.

Und für Anne Schönrock ist der Lauf nach Ankunft in Fuhlendorf noch längst nicht vorbei, gehört sie doch auch zu den etwa 30 Helfern, die entlang der Strecke an Versorgungspunkten die Läufer unterstützen. Nach der Rückfahrt nach Ribnitz und einer kurzen Erholung wird sie in der Nähe von Ahrenshoop einen Wegpunkt betreuen. „Wir sind schon eine kleine FDZU-Familie“, sagt sie.

