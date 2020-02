Fast Food: Gewerkschaft fordert mehr Geld für Restaurantmitarbeiter in Vorpommern-Rügen

Bergen

Lohn-Plus fürs Burger-Braten: In Vorpommern-Rügen sollen Beschäftigte in Fast-Food-Restaurants wie McDonald’s, Burger King & Co. mehr Geld bekommen. Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG). „Die Mitarbeiter stehen rund um die Uhr an der Fritteuse oder an der Verkaufstheke – bekommen dafür aber meist nur den Mindestlohn von 9,35 Euro pro Stunde“, kritisiert Jörg Dahms von der NGG Mecklenburg-Vorpommern. Die Gewerkschaft verlangt „armutsfeste Löhne“ von mindestens 12 Euro pro Stunde. Allein der Branchenprimus McDonald’s betreibt im Landkreis fünf Filialen.

Bundesweit 120 000 Beschäftigte

Diese Lohnforderung macht die NGG innerhalb der laufenden Tarifverhandlungen mit dem Bundesverband der Systemgastronomie (BdS) auf. Die Branche beschäftigt bundesweit rund 120 000 Beschäftigte in 3000 Restaurants und Cafés. „Es ist höchste Zeit, vom Mindestlohn-Image wegzukommen. Die Menschen haben für ihre harte Arbeit eine faire Bezahlung verdient“, betont NGG-Geschäftsführer Dahms. Aktuell reichten die Löhne kaum, um ohne einen Zweitjob oder staatliche Stütze über die Runden zu kommen. Dahms: „Milliardenschwere Konzerne wie McDonald’s zahlen so wenig, dass die Allgemeinheit einspringen muss. Heute müssen die Steuerzahler die Löhne und später die Renten aufstocken, damit das Geld zum Leben reicht – hiermit muss endlich Schluss sein.“

Schlechte Bezahlung verschärft Personalmangel

Die schlechte Bezahlung führt nach Einschätzung der NGG auch zu einem verschärften Personalmangel in der Branche. „Sowohl ausgebildete Fachkräfte als auch Quereinsteiger überlegen sich dreimal, ob sie den stressigen Job im Schnellrestaurant zum Billig-Tarif machen. Stattdessen wechseln sie häufig in andere Branchen – etwa zum Discounter an die Kasse“, berichtet Dahms. Höhere Löhne in der Systemgastronomie seien ein entscheidender Beitrag, um Fachleute in der Branche zu halten und Schulabgänger für eine Ausbildung zu gewinnen.

Gewerkschaft ruft zu Warnstreiks auf

Die Arbeitgeber haben laut Dahms ein spürbares Lohn-Plus bislang vehement blockiert. „Die Wut der Beschäftigten ist groß. Wir rufen jetzt in ausgewählten Orten zu Protestaktionen und Warnstreiks auf. Auch in Vorpommern-Rügen könnte es noch vor der nächsten Verhandlung zu Ausständen kommen“, so der Gewerkschafter. Die Tarifverhandlungen werden am 13. und 14. Februar in Stuttgart fortgesetzt. Es ist bereits die dritte Runde.Lesen Sie auch: Dachdecker in Vorpommern-Rügen bekommen mehr Geld

Von OZ