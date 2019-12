In den vergangenen Tagen ist in mehreren Gebäuden in Dettmansdorf und Bad Sülze (Landkreis Vorpommern-Rügen) eingebrochen worden. Entwendet wurde bei einem der drei Einbrüche eine geringe Summe Bargeld. Die Polizei prüft einen Zusammenhang der Taten und sucht Zeugen.