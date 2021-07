Wustrow/Ahrenshoop

Einst stellte Ingo Anderbrügge als gefürchteter „Linksfuß“ beim Bundesligisten Schalke 04 mit einem strammen Schuss den gegnerischen Torwart vor große Probleme. Jetzt sorgt er als Chef der Anderbrügge Sport Konzept GmbH mit Sitz in Recklinghausen dafür, dass der Nachwuchs Freude am Fußballspielen gewinnt.

Das geschieht in Fußball-Camps, in denen die Teilnehmer eine Woche lang intensiv trainieren, dabei aber auch Werte wie Teamgeist erfahren werden sowie, die eigene Motivation zu stärken. Erstmals finden solche Camps auf dem Fischländer Sportplatz in Wustrow statt.

Ex-Profi nutzte Kontakte nach Ahrenshoop

Der frühere Profi-Fußballer wurde aufgrund seiner Kontakte zu einer Familie, „die mehrere Immobilien in Ahrenshoop bewirtschaftet“ auf das Fischland aufmerksam, wie Ingo Anderbrügge während eines Vor-Ort-Termins auf dem Sportplatz in Wustrow sagte. Schnell wurde eine Verbindung zum Ahrenshooper Bürgermeister Benjamin Heinke hergestellt, der in Ermangelung eines Sportplatzes in dem Künstlerort seinen Amtskollegen in Wustrow mit ins Boot holte.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nur wenige Wochen vergingen von der ersten Idee bis zur Realisierung des Vorhabens. Zweimal werden in diesem Jahr Fischländer Fußball-Camps auf dem Sportplatz in Wustrow stattfinden. Das erste dauert vom 25. bis 30. Juli. Ein weiteres Camp findet vom 3. bis 8. Oktober statt.

Begrüßungsturnier zum Auftakt

Auftakt ist jeweils ein Begrüßungsturnier am Sonntag. Während der Folgewoche trainieren die Teilnehmer dann vormittags mit dem Ball. An einem Tag gibt es ein ganztägiges Angebot, unter anderem mit Spielen am Strand. Denn Unterhaltung, so Ingo Anderbrügge, soll während der Fußball-Camps nicht zu kurz kommen. Die Verpflegung der Teilnehmer an diesem Tag wird vom Discounter Lidl gesponsert.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Teilnehmen an den Camps können einheimische Kinder, aber auch der fußballbegeisterte Nachwuchs von Urlaubern. Der Wustrower Bürgermeister Daniel Schimmelpfennig sieht in den Fußball-Camps auf dem Fischland ein Pilotprojekt. Vor allen strich der die gute Zusammenarbeit mit seinem Amtskollegen in der Nachbarkommune heraus.

Kommunen fördern Teilnahmegebühr

Jüngst war die Fußball-Camps schon Thema in der Ahrenshooper Gemeindevertretung. Einstimmig haben die Mitglieder des Gremiums einen Zuschuss der Kommune in Höhe von 120 Euro für die Teilnahme an den Angeboten beschlossen. Die Eltern der betreffenden Kinder müssen dann noch einen Eigenanteil in Höhe von 20 Euro aufbringen.

Einen gleichartigen Beschluss werden auch die Gemeindevertreter in Wustrow fassen, ist Daniel Schimmelpfennig überzeugt. Die Mitglieder des Sozialausschusses der Gemeindevertretung jedenfalls hätten sich bereits einhellig dafür ausgesprochen, so wie in Ahrenshoop zu verfahren. Die für die einheimischen Kinder können laut Daniel Schimmelpfennig in den Kurverwaltungen abgeholt werden.

Vorbereitung aufs Leben

Durchgeführt werden die Camps von der Fußballfabrik. Trainiert werden die Kinder von einem qualifizierten und intern geschulten Trainerteam. Zur Unterstützung wurde zudem der Wustrower Olaf Schuldt geholt. Teil der Philosophie der Ausrichterin ist: Wir machen keine Profis, sondern bereiten auf das Leben vor. „In kleinen Workshops während unserer Veranstaltungen erarbeiten wir gemeinsam mit den Kindern Themen und Werte, die im Sport und im Leben von Bedeutung sind“, heißt es in einer Selbstdarstellung.

Die Fußballfabrik verlost einen Camp-Platz bei einem der beiden Fischländer Fußball-Camps. Die Antwort auf die Gewinnspielfrage „Zum wievielten Mal gastiert die Fußballfabrik auf dem Fischland?“ muss bis zum 11. Juli an die E-Mail-Adresse marketing@fussballfabrik.com geschickt werden. Die Gewinnerin beziehungsweise der Gewinner wird zufällig aus allen Einsendungen ausgewählt und über die teilnehmende E-Mail benachrichtigt.

Von Timo Richter