Ribnitz-Damgarten

Die von Center Parcs geplante Ferienanlage auf der Halbinsel Pütnitz soll 2025 eröffnet werden. Die Anlage mit 500 Ferienhäusern und 100 Ferien- und Hotelapartments entsteht auf 120 Hektar. 220 Millionen Euro will das Unternehmen investieren. Verkehrstechnisch erschlossen werden soll die Ferienanlage mit Hilfe einer Ortsumgehung. Dafür steht die östlich von Damgarten gelegene alte Bahnstrecke des ehemaligen sowjetischen Militärflugplatzes zur Verfügung. Eigentümerin ist die Stadt. Sie hatte bereits vor etlichen Jahren unter Ex-Bürgermeister Jürgen Borbe die Trasse gegen private Bieter ersteigert.

Schon jetzt ist Ortsdurchfahrt stark frequentiert

Allerdings gab und gibt es immer wieder Befürchtungen von Damgartenern, dass doch keine Umgehung gebaut werden könnte und der Verkehr von und nach Pütnitz dann durch die Barther Straße und Schillstraße geführt wird. Schon jetzt passieren rund 10 000 Fahrzeuge im Schnitt an den Wochentagen die Ortsdurchfahrt Damgarten, wie Messungen ergeben haben.

Es habe zwischenzeitlich zwar tatsächlich die Auffassung gegeben, dass eine Umgehung nicht notwendig sei, dies habe sich jedoch geändert. Heute würden alle Beteiligten davon ausgehen, dass der Bau einer Umgehungsstraße zwingend notwendig sei, erläuterte Bürgermeister Thomas Huth (Die Unabhängigen) in der jüngsten Sitzung des Damgartener Stadtausschusses.

Das Problem: Niemand im Ribnitzer Rathaus kann versprechen, dass die Umgehungsstraße zu Baubeginn oder Nutzungsbeginn des Ferienparks fertig ist. (OZ berichtete). Würde heißen, dass die Baufahrzeuge und für eine gewisse Zeit auch die Fahrzeuge der an- und abreisenden Feriengäste durch Damgarten rollen würden.

Aufwendiges Planfeststellungsverfahren

Grund sei, dass das Planfeststellungsverfahren für die Umgehungsstraße sehr aufwendig sei und dementsprechend viel Zeit in Anspruch nehme, machte Huth in der letzten Stadtvertretersitzung noch einmal deutlich. Man werde aber „Gas geben“ und keine „Zeit verplempern, um da voranzukommen“. Die Tatsache, dass auf der ehemaligen Bahntrasse im Laufe der Zeit Biotope entstanden sind, macht die Sache nicht einfacher.

Susann Wippermann (Fraktion SPD/Grüne) machte deutlich, dass ihr die Aussage des Bürgermeisters, man wolle „Gas geben“, nicht reiche. Sie kritisierte, dass es jahrelang versäumt worden sei, aufwachsende Sträucher auf und am Bahndamm zu beschneiden. Und die Aussage der Stadt, dass der Verkehr von und nach Pütnitz durch Damgarten rollen solle, „kann man so nicht akzeptieren“.

Bürgermeister: Gebaut wird auf jeden Fall

Der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef entgegnete: Wenn man den Bewuchs auf der Trasse kurzgehalten hätte, dann wäre sicher mit weniger Widerstand seitens des Naturschutzes zu rechnen. Aber auch dann, wenn auf der Trasse gemäht und Büsche beschnitten worden wären, hätte dies nichts daran geändert, dass das Planfeststellungsverfahren sehr lange dauert.

Aber gebaut werde die Umgehungsstraße auf jeden Fall, sicherte der Ribnitz-Damgartener Verwaltungschef bei anderer Gelegenheit zu. Wenn nicht auf dem alten Bahndamm, dann daneben.

Erst musste Absichtserklärung unterschrieben sein

Andreas Gohs (Fraktion CDU/FDP) sagte in der Sitzung der Stadtvertretung, dass es nicht an der Stadt liege, wenn das Planfeststellungsverfahren für die Umgehungsstraße so viel Zeit brauche. Er ging auch auf die in der Sitzung des Stadtausschusses Damgarten von mehreren Einwohnern gestellte Frage ein, warum die Umgehungsstraße denn nicht gebaut wird, bevor es mit dem Bauarbeiten für das Ferienresort auf Pütnitz losgehe. Das für den Bau der Umgehungsstraße notwendige, sehr teure Planfeststellungsverfahren habe erst auf den Weg gebracht werden können, nachdem Center Parcs die Absichtserklärung, den Bau des Ferienparkes konkret anzugehen, unterschrieben hatte, so Gohs. „Wir haben da also nichts verschlafen.“

Zur Erinnerung: Der Ribnitz-Damgartener Bürgermeister Thomas Huth und Frank Daemen, Geschäftsführer von Center Parcs Deutschland, sowie der Ribnitz-Damgartener Bauamtsleiter Heiko Körner und Center Parcs-Bauleiter Dim Hemeltjen setzten am 25. März dieses Jahres im Begegnungszentrum ihre Unterschrift unter diese Absichtserklärung.

Von Edwin Sternkiker