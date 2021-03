Zingst

Der Verstoß einer Pensionsbetreiberin in Zingst gegen das geltende Tourismusverbot aufgrund der Corona-Pandemie sorgt in dem Ostseeheilbad für Unverständnis und Unmut.

Erst kürzlich hat die Polizei die Pension geräumt, 12 Urlaubsgäste nach Hause geschickt. Scheinbar ist das in dem Haus kein Einzelfall gewesen. Das zumindest sagt Cathrin Höft von der HD Feriendomizile GbR aus. Die Gesellschaft vermittelt 240 Ferienwohnungen und -häuser in dem Ostseeheilbad. Dass die Pensionsbetreiberin in Zingst sich den Regeln widersetzt, finde sie schlichtweg dreist und auch unfair den anderen Vermietern gegenüber. Sie kenne die betreffende Pension und wisse, dass dies kein Einzelfall gewesen sei. „Aktuell ist dort eine ganze Hochzeitsgesellschaft untergebracht“, berichtet Cathrin Höft verärgert. „Die Nachfrage zu Ostern ist auch bei uns riesig“, berichtet sie. „Aber wir wissen alle, dass wir nicht vermieten dürfen“, fügt sie hinzu.

Tatsächlich würden auch bei ihrer Agentur die Leute versuchen, mit Tricks doch noch eine Unterkunft zu bekommen. „Aber wir verlangen Nachweise. Wer diese nicht vorlegen kann, bekommt auch keine Ferienwohnung beziehungsweise kein Ferienhaus“, informiert sie.

Urlaubern wird geraten, erstmal mit Buchungen zu warten

Die aktuell Anfragenden vertröste sie. „Wir sind zur Zeit mehr Seelsorger“, sagt Cathrin Höft. Vorbuchungen würde sie, wenn, für frühestens Ende April annehmen. „Aber den meisten raten wir, dass sie abwarten sollen. Denn manche Kunden mussten ihren Urlaub in Zingst bereits viermal verschieben“, erzählt sie. Zudem würden Umbuchungen oder Stornierungen einen Heidenaufwand bedeuten.

Sie hofft, dass für den Tourismus bald wenigstens ein halbwegs verlässliches Datum zu Öffnungen der Beherbergungsbetriebe gilt. „Ich denke, alle sind bereit, haben sich darauf eingestellt, alle nötigen Auflagen zu erfüllen, die damit einhergehen könnten – selbst wenn es negative Tests sind“, sagt sie.

Denn alle Betriebe bräuchten Verlässlichkeit. „Und natürlich auch die Einnahmen. Es gibt zwar Hilfen, aber die fangen nicht alles auf“, begründet sie. Und ein weiteres Problem gehe mit dem fehlenden Datum einher. „Wer über Sommer beispielsweise Reinigungskräfte braucht, muss sie jetzt einstellen, weil später kaum noch Personal zu bekommen ist. Jetzt aber jemanden einzustellen ist unmöglich, wenn Mitarbeiter in Kurzarbeit sind“, berichtet sie abschließend.

Polizei deckt täglich Verstöße auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst auf

Rund 100 Verstöße gegen das Beherbergungsverbot haben die Polizisten der Reviere Barth und Ribnitz-Damgarten, die auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst für Recht und Ordnung sorgen, bis zum vergangenen Freitag insgesamt festgestellt. Am Wochenende sind es allein im Barther Zuständigkeitsbereich zusätzliche 18 gewesen, wie Revierleiter Matthias Peter berichtet.

„Feststellungen haben wir täglich“, erzählt er. Feststellungen, das sind meist Menschen aus anderen Bundesländern, die auf der Halbinsel Urlaub machen wollen. Weitaus weniger negativ auffällig seien Pensions- beziehungsweise Hotelbetreiber. Seiner Einschätzung nach steht der große Touristenansturm auf die Halbinsel noch aus.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Urlaub als Dauercamper in MV möglich

Kaum etwas würde sich Matthias Brath, Geschäftsführer der Kur- und Tourismus GmbH in Zingst, mehr wünschen. Allerdings unter der Voraussetzung, dass die Zingster Gäste, die alljährlich von Frühjahr bis Herbst das Ostseeheilbad beleben, ganz legal anreisen dürfen. Eine Wertung über die Verstöße möchte er nicht abgeben. „Alle kennen die geltende Verordnung. Letztlich muss jeder für sich entscheiden, was er tut – sowohl die Anreisenden als auch Pensions- und Hotelbetreiber“, sagt er. Jedoch mahnt er: „Letztere sollten aufpassen, dass sie sich keine eigenen Fallstricke legen. Gerade in dem Sinne, dass wir mehr wollen als aktuell möglich ist.“

Generell dürfen aktuell lediglich Menschen mit Erst- und Zweitwohnsitz nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen. Ausnahmen bilden unter anderem Leute, die ein Mitglied der Kernfamilie besuchen. Aber auch sie dürfen sich nicht in einer Pension, einem Hotel oder einer Ferienwohnung einmieten. Ausgenommen vom Einreiseverbot sind auch Eigentümer, Erbbauberechtigte oder Pächter eines in MV liegenden Grundstücks, auch eines Kleingartens, oder Bootseigner mit einem Bootsliegeplatz im Land. Und auch wer mit einem Campingplatz, Vermieter von Ferienwohnungen und -häusern oder Hausbooten oder vergleichbaren Anbietern bis einschließlich 31. August 2020 erstmals einen Vertrag über mindestens sechs Monate für das Jahr 2020 und 2021 abgeschlossen hat, darf einreisen.

Lesen Sie auch Vorpommern-Rügen: Ab Mittwoch nur noch mit Test zum Frisör

Scheinbar kein Einzelfall in der Pension

Brath hätte sich gewünscht, dass zu Ostern mehr möglich gewesen wäre, autarker und kontaktloser Tourismus, wie die Vermietung von Ferienhäusern beispielsweise. „Ich denke, alle in der Tourismusbranche wünschen sich schnellstmögliche Öffnungen“, sagt er. Realistisch gesehen, so meint er, gebe es die aber frühestens zum ersten Maiwochenende.

Von Anja Krüger