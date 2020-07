Ferienjob mit Ausblick auf den Barther Bodden

Barth

Lian Schatz arbeitet gerade als Aushilfe auf dem Kutter „Johanna“ und beim Eiscafé Atlantis im Barther Hafen. Der 17-Jährige nutzt die Ferien, um ein bisschen Geld zu verdienen. „Die Kunden und auch die Angestellten sind hier sehr nett“, berichtet der Barther, der den schönen Ausblick auf den Bodden bei der Arbeit genießt.

Nach den Sommerferien kommt er in die 12. Klasse. Das „ Homeschooling“ in den Monaten vor den Ferien war für ihn kein Problem. „Ich fand das in Ordnung. So konnte ich mir meine Zeit selber einteilen“, sagt Lian Schatz.

In seiner Freizeit macht der Barther viel Sport, spielt Fußball beim SV Barth, macht Leichtathletik beim SV Motor Barth, geht schwimmen oder macht Kraftsport. In der trainingsfreien Zeit hat der 17-Jährige nicht auf der faulen Haut gelegen. „Ich habe einen kleinen Fitnessraum Zuhause und Not macht ja bekanntlich auch erfinderisch.“ Nach dem Abitur würde Lian Schatz gerne zur Spezialeinheit der Bundeswehr gehen.

Von Anika Wenning