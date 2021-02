Ribnitz-Damgarten

Das Projekt Bernsteinresort auf der Halbinsel Pütnitz bei Ribnitz-Damgarten gerät offenbar ein wenig ins Stocken. Und das, bevor die Beteiligten richtig loslegen können. Denn eine wichtige Voraussetzung ist offenbar gar nicht so einfach zu finden.

Wie Ribnitz-Damgartens Bürgermeister Thomas Huth während der Sitzung der Stadtvertreter am Mittwochabend mitteilte, kann eine für das Projekt wichtige Stelle offenbar nicht besetzt werden. „Da haben wir eine Baustelle“, sagte Huth. Die Verwaltung hat für das Projekt Bernsteinresort zusätzliche Posten im Stellenplan eingeplant. Eine davon umfasst das Aufgabengebiet Bauleitplanung für das Millionenprojekt auf dem ehemaligen Militärflugplatz. Das heißt, dass über den Schreibtisch dieses Mitarbeiters sämtliche Vorgänge laufen, was die Erarbeitung des Bebauungsplanes für das Bernsteinresort betrifft.

„Es gibt keine Bewerber“, sagt Thomas Huth auf Nachfrage. Vor etwa zwei Monaten wurde die Stelle ausgeschrieben. Ribnitz-Damgartens Bürgermeister sei zuversichtlich, dass rechtzeitig jemand gefunden wird. Möglich sei aber auch, die Aufgaben extern zu vergeben. „Es wäre aber schön, diese Aufgabe im eigenen Haus zu haben“, so Huth.

Treffen mit Trägern öffentlicher Belange

Darüber hinaus wirke sich die Corona-Pandemie auf die weiteren Planungen des Ferienparks auf der Halbinsel nördlich von Ribnitz aus. Laut Thomas Huth könnten Treffen, wenn überhaupt, nur in kleiner Runde stattfinden. Das betreffe zum Beispiel Abstimmungen mit den sogenannten Trägern öffentlicher Belange wie Umwelt- oder Denkmalschutzbehörden. „Da drückt die Pandemie ganz schön auf die Geschwindigkeit“, so Huth. Noch sei die Lage nicht angespannt. „Aber wir wollen gar nicht erst in eine schwierige Situation kommen. Bis Ende 2022 wollen wir baurechtlich alles in trockenen Tüchern haben.“

Der Ferienparkriese Center Parcs plant auf dem ehemaligen Militärgelände Pütnitz den Bau eines Ferienresorts mit 600 Ferienappartements und -häusern mit insgesamt 2800 Betten. Weitere Bausteine des Tourismusprojektes Bernsteinresort sind ein Reiterhof der Bernsteinreiter aus Hirschburg und ein Freizeitpark, den Supremesurf aus Rostock aufbauen will. Auch das Technikmuseum soll erhalten bleiben und sogar modernisiert werden.

Bildungscampus: Weitere Fördermittel aus Schwerin?

An anderer Stelle laufen die Arbeiten dagegen offenbar nach wie vor reibungslos. „Der Schulcampus gedeiht bei Einhaltung der Budget- und Zeitplanung“, so Huth. Sowohl die Grundschule als auch die neue Turnhalle befinden sich bereits im Bau. Einige Aufträge würden laut Huth teurer als geplant, andere wiederum günstiger als ausgeschrieben, und zwar so günstig, dass Kostensteigerungen an anderer Stelle mehr als wettgemacht werden könnten.

In der Demmler-Straße in Ribnitz entsteht ein neuer Bildungscampus. Eine neue Grundschule wird gebaut, dazu eine neue Turnhalle sowie neue Sport- und Außenanlagen. Die ehemalige Grundschule in der Demmler-Straße wird grundhaft saniert. Hier ziehen später die Schüler der Orientierungsstufe der Bernsteinschule ein. Auch das Gebäude in der Berliner Straße wird saniert.

Rund 29,5 Millionen Euro soll der Bildungscampus insgesamt kosten. Laut Bürgermeister Huth werde weiterhin daran gearbeitet, den sogenannten Eigenanteil an den Kosten zu verringern. Heißt: Die Stadt bemüht sich um weitere Fördermittel. Ein Eisen habe die Verwaltung dabei im Innenministerium noch im Feuer.

Eigenanteil verringern

Aktuell wird das Projekt mit rund 15,8 Millionen Euro aus verschiedenen Töpfen gefördert. Verschiedene Stadtvertreter lobten am Mittwoch die Bemühungen der Verwaltung, Fördermittel für das Projekt einzuwerben. Dank dieser Bemühungen sei es gelungen, den Eigenanteil derart zu reduzieren, dass kein Kredit für den Bau des Bildungscampus aufgenommen werden muss. Anfang des vergangenen Jahres hieß es noch, dass eine Kreditaufnahme in Höhe von vier Millionen Euro notwendig sei, um das Projekt zu finanzieren und auch an anderer Stelle weiter investieren zu können.

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021, der am Mittwochabend bei drei Enthaltungen mehrheitlich beschlossen worden ist, sieht nun keine Kreditaufnahme für das Projekt mehr vor. Dennoch müsse versucht werden, so die einhellige Meinung, den Eigenanteil an dem Projekt weiter zu verringern.

Von Robert Niemeyer