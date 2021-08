Fertig für die Bühne: Acht Eleven verlassen Zinnowitzer Theaterakademie

Zinnowitz

Acht Eleven der Theaterakademie Vorpommern feierten am Wochenende ihren Studienabschluss und sie nun Staatlich anerkannte Schauspieler. Hinter ihnen liegen vier Jahre intensiver Ausbildung.

Coronabedingt gestaltete sich die Ausbildung in den letzten eineinhalb Jahren schwieriger, da die Theater lange geschlossen waren, sodass das berufspraktische Jahr an der Vorpommerschen Landesbühne fast gänzlich ausfallen musste. Trotzdem standen die jungen Schauspieler oft vor Publikum und spielten die unterschiedlichsten Lieblingsrollen.

Multitalent geht nach Eisenach

Ole Riebesell beispielsweise spielte in einem 20-minütigen Dialog Richard III. mit großer Intensität. Riebesell, der auch auf der Vineta-Bühne stand, komponierte und textete zahlreiche Lieder für dieses Open-Air und etliche weitere Stücke. In Zukunft wird das Multitalent am Landestheater Eisenach spielen. Karen Kanke gehört seit einigen Wochen zur Theater- und Orchester GmbH Neubrandenburg/Neustrelitz und probt dort für das Stück „Hotel zu den zwei Welten“, das am Schauspielhaus Neubrandenburg am 10. September Premiere haben wird. Karen Kanke trifft im Schauspielensemble auf zwei weitere Absolventen der Theaterakademie – Momo Böhnke und Katha Hoffmann. Kankes eindrücklichste Rolle war die Yvette in „Mutter Courage“.

Fabienne Baumann erinnert sich an ihr erstes Szenenstudium. Da musste sie essen und gleichzeitig mit vollem Mund sprechen. Eine Herausforderung. Sie hat ein festes Engagement am Jungen Theater Göttingen. Mit Sebastian Vetter verlässt ein weiteres Multitalent die Akademie. Während seiner Studienzeit drehte er mehrere Videos für die Vorpommersche Landesbühne. Nun wird er eine Produktionsfirma in Hamburg gründen, die sich auf Videos für Umweltorganisationen und Theater spezialisiert. Seine Lieblingsrolle war der Kaiser im Märchen „Des Kaisers neueste Kleider“.

Immatrikulation der Neuen am 25. September

Irma Trommer, Fabian Bauer und Nils Arndt arbeiten bereits in Filmprojekten mit. Nils Arndt hatte übrigens den größten Spaß an der Rolle des witzigen Freki beim Open-Air-Spektakel „Die Wikinger kommen“ im Barther Theater-Garten. Annika Nippoldt wird sich in der freien Szene als Performerin und Zauberin in einem kollektiven Theaterparcour etablieren.

Seit Gründung der Theaterakademie Vorpommern im Jahr 2000 haben 158 Schauspieler das Studium erfolgreich absolviert. Am 25. September werden elf neue Studenten an der Theaterakademie in Zinnowitz immatrikuliert.

Von Claudia Winter