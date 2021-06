Ribnitz-Damgarten/Pütnitz

In den sozialen Netzwerken wunderte sich mancher, was denn am vergangenen Wochenende auf dem ehemaligen Flugplatzgelände los war. Ein Testlauf für das Pangea-Festival? Ein vorgezogenes Ostblocktreffen? Nein und ja, möchte man sagen. Denn keine der beiden Großveranstaltungen fand zwar statt. Das, was am Wochenende auf dem Gelände passierte, hatte jedoch im weitesten Sinne damit zu tun.

„Festival Playground“ hieß die Veranstaltung, eine Veranstaltung der Festivalbranche. Die Macher von mehr als 80 Festivals in Deutschland trafen sich in Pütnitz. Etwa 500 Teilnehmer setzten sich mit der Zukunft von Festivals auseinander.

Zukunftsthemen der Festivalbranche

„Wir haben die Infrastruktur zur Verfügung gestellt“, sagte Hans Jensen auf Nachfrage. Der Geschäftsführer von Supremesurf Rostock und Erfinder des Pangea-Festivals und sein Team waren Gastgeber des „Festival Playground“. Nicht nur die Vorzüge der Location an sich mit bestem Wetter inmitten der Natur und dem Bodden vor der Nase hätten den Ausschlag für Pütnitz als Veranstaltungsort gegeben, sondern auch, dass das Pangea-Festival nach wie vor die einzige Großveranstaltung deutschlandweit mit mehreren Tausend Besuchern ist, die in diesem Jahr stattfinden darf. Für die laute Musik, von der unter anderem im sozialen Netzwerk Facebook zu lesen war, sei die Veranstaltung nicht verantwortlich gewesen, betonte Jensen.

Die Initiatoren des „Festival Playground“, die Höme – Für Festivals GmbH, die unter anderem auch ein Magazin für Festivals und Festivalkultur herausgibt, hatten im Vorfeld des Pütnitz-Wochenendes eine große Umfrage mit mehr als 37 000 Teilnehmern durchgeführt. Am Wochenende ging es auf dieser Grundlage dann um die Frage, wie Festivals in Zeiten von Pandemie und Klimakrise künftig nachhaltig und innovativ gestaltet werden können. Dabei gehe es nicht allein um Konzepte für Pandemien, sondern auch um Themen wie Umwelt- und Naturschutz oder Diversität. „Ziel ist es, auf gesellschaftlichen Wandel, kommende Generationen von Festivalgängern oder neue Hygiene- und Sicherheitsaspekte vorbereitet zu sein“, heißt es vonseiten der Festival Playground-Veranstalter. Die Branche wolle eine lernende und aktiv gestaltende Position bei diesen Fragen einnehmen.

Innovation trotz Stillstands

„Es war zu sehen, wie viel Innovation in den vergangenen anderthalb Jahren trotz des Stillstandes entstanden ist“, sagte Hans Jensen. Die Corona-Pandemie habe zudem dafür gesorgt, dass die Festival-Branche zusammengerückt sei, der Zusammenhalt gewachsen sei. Überraschend sei auch gewesen, wie zuversichtlich die Branche trotz der herben Einschnitte der Corona-Pandemie in die Zukunft schaue.

Jensen selbst schaut auf jeden Fall optimistisch in die Zukunft. Das Pangea-Festival auf dem ehemaligen Militärgelände Pütnitz darf wie gewohnt stattfinden. Bis zu 15 000 Menschen werden vom 19. bis zum 22. August erwartet. Möglich ist das, weil das Festival als Modell-Projekt stattfindet, um Erkenntnisse für künftige Pandemie-Bedingungen zu sammeln.

Außerdem ist Supremesurf ein Partner für das Bernsteinresort auf dem ehemaligen Flugplatzgelände. Der Ferienpark-Riese Center Parcs plant dort den Bau eines Parks mit 2800 Betten. Bestandteil des Konzepts sind weitere Investitionen durch Partner wie den Bernsteinreitern aus Hirschburg, dem Technikmuseum und eben Supremesurf. Entstehen soll ein Pangea Island mit ganzjährigen Freizeitangeboten.

Von Robert Niemeyer