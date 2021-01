Tragische Ereignisse in der Nacht zu Sonnabend in Grünheide/Dettmannsdorf: Bei einem Feuer ist ein Menschen ums Leben gekommen. Vermutlich handelt es sich um einen 82-Jährigen – sein Sohn versuchte vergeblich, ihn vor den Flammen zu retten.

