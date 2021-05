Feuer in Lagerhalle in Ribnitz-Damgarten – 50 000 Euro Schaden

Ribnitz-Damgarten

In einer Lagerhalle in Ribnitz-Damgarten (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. Laut Polizei war ein Container mit Bauabfällen in der Halle in Brand geraten. Das Feuer habe dann auf weitere Bauteile und auf in der Halle abgestellte Technik übergegriffen. Es entstand ein Schaden von rund 50 000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, Brandstiftung könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, teilte die Polizei mit. Deshalb wurden Ermittlungen eingeleitet.

Von RND/dpa