Feuer in Reetdachhaus in Dierhagen ausgebrochen – 20.000 Euro Schaden

Dierhagen

In einem Reetdachhaus in Dierhagen (Kreis Vorpommern-Rügen) hat es am Sonntagmittag gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, ist das Feuer gegen 13.30 Uhr in der Küche ausgebrochen. Nach Einschätzung der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei war eine defekte Spülmaschine die Ursache für die Rauchentwicklung.

Eine Straftat kann nach Angaben der Einsatzkräfte ausgeschlossen werden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der 36 Jahre alte Hausbesitzer war zum Zeitpunkt des Feuers nicht zu Hause.

Decken und Wände färbten sich schwarz

Durch die starke Rauchentwicklung entstanden erhebliche Schäden in der Küche und im Wohnzimmer. In kürzester Zeit färbten sich Decken und Wände schwarz. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro.

57 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Dierhagen, Wustrow, Klockenhagen, Ahrenshoop und Ribnitz waren im Einsatz. Der Hausbesitzer kommt derweil in seiner Zweitwohnung unter.

Von RND/aab