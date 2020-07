Eine enorme Rauchwolke hat Anwohner am Donnerstag in Ribnitz-Damgarten aufgeschreckt. Aus ungeklärter Ursache brannte eine 120 Meter lange ehemalige Möbel-Halle. Fast 90 Feuerwehrleute rückten zum Löschen an. Es besteht der Verdacht einer Brandstiftung.