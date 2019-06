Wustrow

Feuriger Auftakt zum 100-jährigen Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Wustrow. Am Freitagabend kamen hunderte Schaulustige zur Seebrücke des Ostseebades, um ein Höhenfeuerwerk zu bestaunen. „Oh“ raunte es mehrmals durch die Menge, als die Raketen am Himmel explodierten. Beifall, Jubel und Zuspruch gab es am Ende für die Feuerwerksmacher.

Am Samstag, 1. Juni, beginnt um 13 Uhr ein Festumzug mit Feuerwehren aus der Region, auf dem Sportplatz des Ostseebades findet von 14 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm statt.

Anja Levien/Timo Richter