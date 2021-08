Ribnitz-Damgarten

Die Freiwillige Feuerwehr Zingst hat schon eine, die Kameraden in Dierhagen wünschen sich eine und die Feuerwehr in Ribnitz-Damgarten hat gerade eine bekommen: eine Drohne. Das Hightech-Fluggerät soll unter anderen auch zur Ausbildung der Feuerwehrleute abheben.

Ausgestattet ist die Drohne nicht nur mit einer hochauflösenden Kamera, an Bord ist zusätzlich eine Wärmebild-/Restlichkamera. Der Pilot kann während des Einsatzes der Drohne zwischen den verschiedenen Kameras hin- und herschalten, wie Wehrführer Oliver Rybicki sagte.

Dokumentation von Übungen

Mithilfe der Drohne kann aus der Luft ebenso nach versteckten Glutnestern in Brandobjekten gesucht werden wie nach vermissten Personen. Mit einer Sicht von oben könne ein Einsatz noch effizienter ausgeführt werden. Nicht zuletzt, so Oliver Rybicki, diene das Fluggerät der Ausbildung. So könnten beispielsweise Übungen aus der Luft dokumentiert werden, um Einsätze zu optimieren.

Gekostet hat die Drohne samt Zusatzausstattung rund 11 000 Euro. Finanziert hat das Fluggerät der Förderverein des Löschzugs Ribnitz mit Unterstützung der Feuerwehrtechnik Barschke GmbH. Das Unternehmen hat auch die Ausbildung der Feuerwehrmitglieder an der Drohne organisiert.

Zehn aktive Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten sollen eine Schulung erhalten, um die Drohne sicher steuern zu können. Dem Wehrführer zufolge soll die Drohne ab der kommenden Woche einsatzbereit sein.

Rasche Identifikation von Brandrisiken

Mit immer weiter wachsenden Einsatzaufgaben der Feuerwehr sowie den Vorteilen der Drohnentechnik in der Erkundung der Einsatzstellen wird die Anschaffung eines solchen Fluggerätes für die Freiwillige Feuerwehr Dierhagen begründet. So könne schnell nach Opfern gesucht werden, Brandrisiken und Hotspots ließen sich rasch identifizieren, heißt es in der Beschlussvorlage, über die die Mitglieder der Dierhäger Gemeindevertretung am Mittwoch abstimmen wollen.

Von Timo Richter