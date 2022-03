Trinwillershagen

Rettungsmesser, Übungsdummy, Bandschlingen, Fällkeile: Es sind nicht nur die großen Einsatzfahrzeuge, die eine Feuerwehr braucht. Für kleine Gemeinden und ihre Wehren oft eine Herausforderung, das finanziell zu stemmen. Für Trinwillershagen zum Beispiel. Doch der Wehrführer des kleinen Ortes bei Barth im Kreis Vorpommern-Rügen hat sich etwas Cleveres einfallen lassen.

„Werdet auch ihr zum Helfer und helft uns. Möchten Sie die Freiwillige Feuerwehr Trinwillershagen oder den Feuerwehrförderverein unterstützen (...), dann nutzen Sie doch einfach unsere Wunschliste und geben uns eine Sachspende.“ So ist es auf der Internetseite des Versandriesen Amazon zu lesen. Wehrführer René Jonas hat hier eine sogenannte „Wish List“, eine Wunschliste, erstellt.

René Jonas ist der Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Trinwillershagen. Quelle: Anja Krüger

Sachspenden in vierstelligem Bereich

Seit rund einem Jahr gibt es sie bereits – und sie wird stetig erneuert. Im Moment ist sie relativ leer, was wohl daran liegt, dass das Prinzip gut funktioniert. „Es läuft hervorragend“, bestätigt Jonas. Insgesamt seien schon Sachspenden in Höhe eines guten viertstelligen Wertes zusammengekommen.

Neben den oben genannten Gegenständen, die man für eine Feuerwehr erwarten dürfte, ist die Wunschliste aber auch mit augenscheinlich Ungewöhnlichem bestückt: Ein Karton Bifi und Lipton Icetea befinden sich zum Beispiel aktuell darauf.

Die Freiwillige Feuerwehr Trinwillershagen hat sich bei Amazon eine Wunschliste erstellt. Hier sind Produkte zu finden, die die Kameraden brauchen - oder gern hätten - und die Unterstützer für sie dort kaufen können. Amüsant in diesem Fall: Auch Bifi und Lipton Icetea stehen auf der Liste. Quelle: Lentz Maria

Bifi-Würstchen und Cola „unverzichtbar“

„Wir haben auch schon Kaffee, Schuhcreme und Cola bekommen“, erzählt Jonas. Der Grund: Während Ausrüstungsgegenstände auch von der Gemeinde getragen werden, falle die Haushaltsausrüstung hinten runter. „Die Kameradinnen und Kameraden müssten das zum Teil aus eigener Tasche zahlen. Sie bringen schon genug Opfer, da müssen sie nicht noch das Portemonnaie öffnen“, meint ihr Wehrführer.

Aber sind Bifi, Cola und Co. überhaupt notwendig? Ja, sagt Jonas. „Gerade jetzt bei den Stürmen beispielsweise, wo wir im Dauereinsatz waren, ist es gut, Snacks und zuckerhaltige Getränke dabei zu haben, die Kraft geben.“ Zudem mache es das Feuerwehrwesen attraktiver, wenn es auch mal was Leckeres gibt.

Wehrführer: „Facebook und Co. gehören heute dazu“

Auf die Idee mit der Amazon-Wish-List ist Jonas übrigens beim Austausch mit einem Kameraden während einer Fortbildung gekommen. „Die Leute aus der Gemeinde und drumherum wollten uns was Gutes tun, uns ihre Wertschätzung ausdrücken. Und da ist dieser Weg doch perfekt, besser als Bargeld“, meint Jonas.

Es sei eben ein modernes Mittel der Spende. „Man muss mit der Zeit gehen. Instagram, Facebook und Co. gehören heute ebenso dazu, um die Arbeit der Feuerwehr transparent zu machen“, sagt er. Mit der Einkaufs-Wunschliste sei Trinwillershagen seines Wissens nach Vorreiter im Kreis.

Rewe lädt Barther Feuerwehr zum Frühstück ein

Die Idee hat sich rumgesprochen bei den umliegenden Feuerwehren. „Ich finde das klasse. Wir haben auch schon mit dem Gedanken gespielt“, sagt der Barther Wehrführer Andreas Koch. Allerdings würde er die Wunschliste nur für die Verpflegung verwenden. „Wir haben das Privileg, dass uns unsere Gemeinde sehr gut unterstützt. Anschaffungen lassen sich problemlos und schnell tätigen.“

Für Schokoriegel und Cola müssen die Kameradinnen und Kameraden jedoch bis dato einen Obolus zahlen. „Wir haben ein Süßigkeitenregal und einen Kühlschrank mit Getränken. Es gibt eine Strichliste, am Ende des Monats wird abgerechnet – 50 Cent pro Strich“, erzählt Koch.

Abgesehen davon erfahren die Barther Kameradinnen und Kameraden bereits viel Unterstützung. „Wir haben zahlreiche Unternehmen, die uns Sachspenden zukommen lassen. Und wenn wir einen nächtlichen Einsatz haben, lädt uns zum Beispiel der Rewe zum Frühstück ein“, berichtet der Wehrführer.

Löbnitzer Wehrführer tritt selbst als Sponsor auf

Selbst als Sponsor tritt manchmal der Wehrführer der Löbnitzer Feuerwehr, Marcel Schwarz, auf: „Ich bin ja selbstständig und da lass ich für meine Kameradinnen und Kameraden auch mal was springen.“ Die Wunschlisten-Idee finde er gar nicht verkehrt, jedoch bekomme seine Feuerwehr auch so Notwendiges von privaten Gönnern gesponsert. Zudem habe Löbnitz passive Mitglieder, die die Wehr mit Geldbeträgen unterstützen. Und nicht zu vergessen: Die dankbaren Anwohner an Einsatzorten. „Beim letzten Sturm haben sie uns mit Kaffee und Essenspaketen versorgt“, erzählt Schwarz.

Marcel Schwarz ist seit 2015 Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Löbnitz Quelle: Anja Krüger

Trinwillershagen freut sich indes auf die nächste Bifi-Lieferung. „Wir starten auch bald wieder ein Crowdfunding, eine Geldsammel-Aktion im Internet, für einen Waldbrandkorb“, erzählt Jonas. Vielleicht inspiriert er mit seinen Ansätzen auch andere Feuerwehren rund um Barth.

Von Maria Lentz