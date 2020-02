Feuerwehr als Schulfach in Vorpommern-Rügen? 

Stralsund

Die Idee wirkt auf den ersten Eindruck etwas bizarr: In Schulen im Landkreis Vorpommern-Rügen könnte bald „ Feuerwehr“ als Wahlpflichtfach im Stundenplan auftauchen. Gehören das Löschen von Bränden und das Beseitigen von Ölspuren wirklich zwischen Deutsch, Mathe und Sport in den Lehrplan?

Auf den zweiten Blick ist das Ansinnen aber doch schlüssig. „Die Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren steht und fällt mit der Verfügbarkeit ausgebildeter Einsatzkräfte und einem gesicherten Nachwuchs“, formulieren die Kreistagsabgeordneten Gerd Scharmberg ( FDP) und Mathias Löttge ( BVR). „Es ist seit Langem bekannt, dass aus den Reihen der Jugendfeuerwehren der Bedarf an ausgebildetem Nachwuchs nicht gedeckt wird. Aus diesem Grund gibt es verschiedene Versuche im Land, das Interesse an der Feuerwehr direkt in der Schule zu wecken.“

Landrat soll „alles“ dafür tun

Deshalb wollen die Fraktionen von FDP und Bürger für Stralsund sowie Freie Wähler und Bürger für Vorpommern-Rügen auf der nächsten Kreistagssitzung am Montag einen Antrag einbringen, wonach Landrat Stefan Kerth ( SPD) damit beauftragt wird, „alles für die Einführung eines Wahlpflichtfaches , Feuerwehr‘ zum Schuljahr 2020/2021 an den Schulen in Trägerschaft des Landkreises zu unternehmen.

Feuerwehr als Unterrichtsfach gibt es bereits an der Europaschule in Pasewalk ( Vorpommern-Greifswald) und an Schulen in Röbel, Malchow, Rosenow und Stavenhagen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. Scharmberg und Löttge verweisen auf das Pasewalker Projekt. Dieses habe sich als „besonders effektiv“ erweisen.

Von zehn Leuten werden 1,5 übernommen 104 Freiwillige Feuerwehren sind im Landkreis Vorpommern-Rügen aktiv. 84 davon haben eine Jugendabteilung, zudem gibt es 28 Kindergruppen, so die Angaben von Ingo Trusheim, Leiter der Kreisjugendfeuerwehr. In den Jugendfeuerwehren machen derzeit knapp 950 Personen mit. Zwischen 2013 und 2018 sind lediglich 247 Frauen und Männer in den aktiven Dienst gewechselt, hat Trusheim festgestellt. „Von zehn Jugendfeuerwehrleuten werden statistisch gesehen nur 1,5 Leute übernommen.“ Der oberste Jugendfeuerwehrleiter nennt Gründe für die geringe Quote: Jugendliche ziehen aufgrund ihrer Ausbildung fort. Die Qualifizierung für den aktiven Dienst sorgt neben beruflichen Prüfungen für Stress. Ausbildungsbetriebe akzeptieren das Engagement nicht und sehen es eher als Einschränkung.

So läuft es in Pasewalk

Wie genau es dort zugeht, beschrieb Pasewalks Wehrführer der dortigen Zeitung: „Haben sich Schülerinnen und Schüler für dieses Fach entschieden, dann werden sie wöchentlich in einem jeweils zweistündigen Unterricht in allen Fragen und Themen, die Feuerwehrangehörige kennen und beherrschen müssen, unterwiesen“, schilderte Marco Freuer. „Wir beginnen in der neunten Klasse mit dem Truppmann-Teil I mit 70 Unterrichtsstunden und setzen diesen Unterricht in der zehnten Klasse mit dem Truppmann-Teil II fort. Der zweite Teil umfasst 80 Unterrichtsstunden.“

Truppmann-Ausbildung bedeutet, dass die Teilnehmer für den aktiven Dienst geschult werden, in den sie nach dem 16. Lebensjahr eintreten können. „Am Ende der zehnten Klasse sind die Teilnehmer ausgebildete Feuerwehrleute“, so Freuer, der mit einem Kollegen die Schüler unterrichte. Die Noten würden auch im Schulzeugnis auftauchen.

Die Unterrichtsmaterialien müssen kindgerecht sein. Wahrscheinlich wird sich das Angebot eines Wahlpflichtfachs aber an ältere und nicht an Grundschüler richten. Quelle: Tilo Wallrodt

Modell könnte Lücken schließen

Auch in Rosenow nahe Neubrandenburg ist die Bilanz offenbar positiv. Laut einem Artikel des Nordkuriers würden dort 13 Kinder das Fach belegen und in Theorie und Praxis unter anderem lernen, wie Schutzkleidung angelegt wird, wie man sich verhalten soll, wenn es brennt, und wie wichtig der Respekt vor dem Feuer ist.

Ingo Trusheim, Leiter der Kreisjugendfeuerwehr in Vorpommern-Rügen, steht dem Vorschlag sehr aufgeschlossen gegenüber. Er gibt allerdings zu bedenken: „Den Unterricht müssten dann Hauptamtliche übernehmen. Die Ehrenamtler sind schon ausgelastet genug.“

Die Kreispolitiker Scharmberg und Löttge hoffen, auf diese Weise möglichst viele Kinder und Jugendliche fürs Engagement bei den Brandschützern begeistern zu können: „Dieses Modell könnte längst entstandene Lücken in der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehren besser und schneller schließen als bisherige Vorhaben.“ Auch im Landkreis Vorpommern-Greifswald wird über die Einführung des Wahlpflichtfaches debattiert. Dort sprach sich zuletzt der Bildungsausschuss mit überwältigender Mehrheit dafür aus.

CDU fordert eine Million Euro für die Feuerwehr Der Kreistag von Vorpommern-Rügen beschäftigt sich auf seiner nächsten Sitzung gleich dreimal mit dem Thema Feuerwehr. Neben der Einführung als Wahlpflichtfach wird auch über die Abberufung des Kreiswehrführers Florian Peter beraten, der das Amt im Januar aus persönlichen Gründen niedergelegt hat. Zudem beantragt die CDU, dass Landrat Stefan Kerth ( SPD) aus Haushaltüberschüssen „unverzüglich“ eine Million Euro für die Feuerwehren zur Verfügung stellen soll. Das Geld solle der „Förderung von Investitionen in den vorbeugenden und den abwehrenden Brandschutz der Gemeinden und des Landkreises“ dienen. Damit nicht genug: „Daneben sollen Kinder- und Jugendfeuerwehren im Landkreis mit bis zu 100 000 Euro unterstützt werden“, so die Forderung. Debattiertwird unter anderem auch über die Einführung von kostenlosen Tickets im öffentlichen Personennahverkehr für Senioren und Azubis, die Sportförderrichtlinie sowie die Finanzierung der Frauenschutzhäuser. Termin:24. Februar, 17 Uhr, Audimax der Hochschule Stralsund, Zur Schwedenschanze 15

Mehr zum Autor

Lesen Sie auch:

Mangelndes Bewusstsein für freiwillige Feuerwehren

Feuerwehren schlagen Alarm: Wer löscht künftig die Brände?

Diese kuriosen Schulfächer gibt es in MV

Warum es in Vorpommern-Greifswald bald ein Wahlpflichtfach Feuerwehr geben könnte

Von Kai Lachmann