Ribnitz-Damgarten

Segelboot in Not: Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Ribnitz-Damgarten mussten Dienstagabend ausrücken, um ein Segelboot zu bergen. Das mit zwei Personen besetzte Boot wollte in den Ribnitzer Hafen zurückkehren, hatte jedoch vor dem angesteuerten Liegeplatz Motorschaden. Durch das einsetzende Gewitter mit starken Windböen wurde das manövrierunfähige Boot über den Ribnitzer See getrieben und landete im Schilfgürtel der Halbinsel Pütnitz.

Nach der Alarmierung um 18.14 Uhr rückten die Ribnitz-Damgartener Feuerwehrmänner mit zwei Booten aus. Das Segelboot wurde aus dem Schilf befreit und in den Ribnitzer Hafen geschleppt. „Erschwert wurde die Rettung durch das Gewitter, den Starkregen, die Windböen sowie den damit einhergehenden starken Wellengang“, berichtet Feuerwehrsprecher Berthold Moog. „Dies stellte eine erhebliche Gefährdung der Retter wie auch der Havarierten dar“, sagte Moog weiter. Erfolgreich beendet werden konnte der Einsatz gegen 19.30 Uhr.

Von Edwin Sternkiker