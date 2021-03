Barth

Völlig zerstörte Autowracks, schwer verletzte Menschen: Es sind Bilder, die sich in den Köpfen aller Retter, wie beispielsweise den ehrenamtlichen der freiwilligen Feuerwehren, festsetzen. Schlimmer noch, wenn sie mit dem Tod konfrontiert werden. Im vergangenen Jahr ist dies im Bereich des Amtes Barth sechsmal der Fall gewesen, wie Amtswehrführer Falk Matthies berichtet.

Insgesamt 13 Feuerwehren gibt es in Barth und den umliegenden Gemeinden. „262 Alarmierungen hatten wir im Jahr 2020“, berichtet der 33-Jährige, der seit 2019 Amtswehrführer ist. Nicht einmal die Hälfte davon sind Löscheinsätze gewesen. „Zu 85 Bränden sind die Kameradinnen und Kameraden ausgerückt“, informiert er.

Opfer der Unfälle auf der L 23 sind unvergessen

Falk Matthies, Amtswehrführer Barth Quelle: Anika Wenning

Die 177 anderen Alarmierungen seien sogenannte Hilfeleistungen gewesen. „Wenn wir beispielsweise zu Verkehrsunfällen gerufen werden, um eingeklemmte Personen aus Autowracks zu befreien“, erklärt der Amtswehrführer, der selbst bei der Freiwilligen Feuerwehr in Barth aktives Mitglied ist.

Unweigerlich kommen in dem Zusammenhang wieder die schrecklichen Erinnerungen an den Sommer 2020 hoch. „Zwischen Mai und August gab es gleich mehrere schwere Verkehrsunfälle auf der Landesstraße 23 – zwischen Löbnitz und Barth“, berichtet er. Zwischen Mai und August haben auf der Strecke zwei Menschen, darunter ein dreijähriges Mädchen, ihr Leben verloren, zehn weitere sind schwer verletzt worden.

Diese Einsätze hätten die Feuerwehrleute enorm gefordert. Auf der anderen Seite hätten die ehrenamtlichen Retter auch 26 Menschenleben gerettet, wie Matthies berichtet. Aber es hat auch andere Lagen gegeben, die den Rettern viel abverlangt haben. Matthies fallen da sofort der Sturmtag im März ein, an dem die Wehren im Amtsbereich insgesamt zwanzig Einsätze gefahren sind. Ebenso der Dauerregen im Juni, „der die Stadt Barth unter Wasser gesetzt hat“, wie er sagt. „32 Einsatzstellen hatten wir an dem Tag abzuarbeiten, hatten dabei Unterstützung von der Feuerwehr Pruchten“, berichtet er.

Personalmangel nach wie vor ein Problem

In Barth-Planitz brannte im April eine Halle auf dem Gelände einer Milchviehanlage. Quelle: Feuerwehr Barth

Erschwert worden ist die Arbeit der Rettungskräfte durch die Corona-Pandemie. „Der erste große Einsatz unter Pandemie-Bedingungen war der Brand in einer Milchviehanlage in Planitz. Abstand halten, Hygienevorschriften beachten – das war alles noch etwas ungewohnt bei dem Einsatz“, erinnert sich Matthies.

Corona habe die Wehren im vergangenen Jahr generell vor ganz neue Herausforderungen gestellt, sagt der 33-Jährige, der selbst im Krisenstab des Amtes mitgewirkt hat. „Corona hat die Arbeit der Feuerwehren im vergangenen Jahr so gut wie lahmgelegt“, sagt er. Keine Aus- und Weiterbildung, keine Lehrgänge, keine Nachwuchsarbeit: „Langsam wird aber wieder mehr möglich. Jedoch ist es eine Gratwanderung. Schließlich kann es sich keine Wehr leisten, das Virus reinzuholen und letztlich nicht mehr einsatzbereit zu sein“, sagt er.

Denn auch ohne Corona hätten die Wehren im Amtsbereich mit Personalmangel zu kämpfen. „Tatsächlich kam es auch ein-, zweimal vor, dass aus diesem Grund eine Wehr nicht einsatzbereit war, Wehren aus Nachbargemeinden zusätzlich alarmiert werden mussten“, bericht Falk Matthies. Es gebe aber keine Feuerwehr im Amtsbereich, bei der das Problem akut sei.

„Besonders am Tag ist das ein Problem in allen Wehren“, weiß der Amtswehrführer. Beim Brand einer Doppelhaushälfte Mitte November in Frauendorf sei dies einmal mehr deutlich geworden. Am Nachmittag brannte es dort. Letztlich sind dort die Wehren aus Barth, Divitz-Spoldershagen, Löbnitz, Saatel, Pruchten und Zingst im Einsatz gewesen.

Investitionen in Gerätehäuser und Technik vonnöten

Der Personalmangel sei eine der größten Herausforderungen, denen sich die Wehren stellen müssen. Die Lösung des Problems habe auch Matthies nicht. „Es gibt kein Allheilmittel. Wichtig ist auf alle Fälle die Nachwuchsarbeit“, sagt er. Für die Nachwuchsarbeit im Amtsbereich hat er nur Lob übrig. „Die funktioniert hier sehr gut“, betont er. Immerhin 121 Kinder und Jugendliche lernen erste Grundlagen. „Wichtig ist, dass die Nachwuchsarbeit jetzt wieder langsam in Gang kommt“, sagt er.

301 Retter in und um Barth ehrenamtlich im Einsatz Insgesamt 13 freiwillige Feuerwehren gibt es im Amtsbereich Barth mit seinen zehn Gemeinden. 422 Mitglieder haben die Wehren insgesamt. Davon sind 301 Frauen und Männer im aktiven Dienst und 121 in den Kinder- und Jugendabteilungen. 262- mal sind die ehrenamtlichen Retterinnen und Retter 2020 alarmiert worden. Bei 85 Einsätzen galt es, einen Brand zu löschen. 26 Menschenleben haben sie gerettet. Sechsmal sind die Feuerwehrleute mit dem Tod konfrontiert worden.

Ein weiteres großes Stichwort sei die Brandschutzbedarfsplanung, mit der sich Wehren und Kommunen wohl in diesem Jahr noch auseinandersetzen müssen. „Aktuell liegt die Brandschutzbedarfsplanung für den Barther Amtsbereich beim Landkreis Vorpommern-Rügen zur fachlichen Prüfung“, informiert der Amtswehrführer über den aktuellen Stand. Grundsätzlich zeigt dieser, dass in den kommenden Jahren viel in die Gerätehäuser und technische Ausstattung investiert werden muss“, fasst er zusammen.

Dank des Programms „Zukunftsfähige Feuerwehren“ greife das Land den meist finanziell schlecht ausgestatteten Kommunen dabei unter die Arme. „So bekommt die Feuerwehr Pruchten noch in diesem Jahr ein neues Löschgruppenfahrzeug. Und im kommenden Jahr werden drei Wehren im Amt mit einem neuen Tragkraftspritzenfahrzeug ausgestattet“, informiert er.

Von Anja Krüger