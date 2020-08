Wieck

Das Gras steht hoch im Garten, auf einer Leine trocknet die Wäsche, der Birnenbaum hängt voll mit schweren Früchten, nebenan gackern Hühner – hier in Wieck auf dem Darß ist Fiete Korn mit seiner älteren Schwester aufgewachsen, hier lebt er mit seiner Mutter auf 75 Quadratmetern in einem schmucken Häuschen. Der 18-Jährige kam vor einer Woche bundesweit in die Schlagzeilen, weil er beim Abi-Ball der 12. Klasse der Freien Schule Prerow eine spontane, kurze Rede gehalten hatte, in der er den Schulleiter Gerald Schaarschmidt (68) für seinen Führungsstil kritisierte, „die Überwachungsmentalität der Schulleitung“ und das „schlechte Verhältnis zwischen Leitung und Schülern“.

Daraufhin zeigte Schaarschmidt den jungen Mann wegen übler Nachrede an. Seitdem reißen sich die Medien um den Teenager mit dem Abidurchschnitt 3,3.

Abiturient steht nach wie vor zu seinen Worten

„Die Situation ist einerseits anstrengend, weil man nicht selbst in der Hand hat, wie berichtet wird, andererseits belastet mich die gesamte Berichterstattung nicht“, sagt Fiete Korn. Er stehe nach wie vor zu seinen Worten. „Vielleicht war die Abifeier mit mehr als 100 Gästen nicht der beste Zeitpunkt, um Herrn Schaarschmidt die Meinung zu sagen, aber der letztmögliche“ sagt er. „Herr Schaarschmidt ist ein höflicher Mann und sein Unterricht ist gut, aber das Menschliche und seine Qualitäten als Schulleiter sind unzureichend.“

Aber hat ihn der Schulleiter nicht auch durchs Abi gebracht? „Nein“, antwortet der 18-Jährige, „das waren meine Eltern, meine Mitschüler, meine Fachlehrer, meine Klassenlehrer.“

Mutter ist stolz auf ihren Sohn, Vater sieht Bildungsministerium in der Pflicht

Annette Korn, Fietes Mutter, ist Keramikgestalterin. Werkstatt und kleiner Verkaufsladen liegen in einem kleinen ehemaligen Stall an der Straße mit freiem Blick zum Bodden. „Ich bekomme immer noch viele Komplimente für den Mut meines Sohnes, so eine Rede zu halten“, sagt sie und bescheinigt ihrem Sohn einen hohen Gerechtigkeitssinn. War sie erschrocken, als ihr Sohn die Rede begann? „Ich war zuerst sprachlos, aber die Rede war sachlich richtig, höflich und es gibt keinen Grund, sich dafür zu entschuldigen.“

Denn: „Die autokratische Führung des Schulleiters ist mir bekannt und erinnert mich an die Verhaltensweisen der Sicherheitsorgane in der DDR.“ Es habe auch keinen Sinn gemacht, im Vorfeld Herrn Schaarschmidt damit zu konfrontieren, das zeigten die Erfahrungen.

Auch Klaus Schütt, der Vater von Fiete Korn, der getrennt von der Familie ein paar Häuser weiter lebt, ist froh: „Gut, dass der Junge das so gemacht hat“, sagt der studierte Physiker und Gemeindevertreter in Wieck. Er kritisiert die mangelnde Möglichkeit für Eltern, Schüler und Lehrer, Einfluss auf die Schulpolitik zu nehmen. Er nimmt das Bildungsministerium in die Pflicht. „Dem Land hätte auffallen müssen, dass da etwas nicht stimmt – es gibt doch eine Rechtsaufsichtspflicht gegenüber der Schule.“ Selbstkritisch sagt Schütt, dass Eltern sich eher bemühen müssen, einzugreifen.

Elternratsvorsitzender: Rede überzogen und in dem Rahmen unpassend

Hans-Joachim Belza war der Elternratsvorsitzende von Fiete Korns Klasse. Der Unternehmer hatte bei der Abi-Feier gleich nach Fiete Korns Rede das Wort ergriffen, „weil ich die Rede überzogen und in diesem Rahmen unpassend fand“. „Man lädt doch nicht den Schulleiter ein, um ihm Vorhaltungen zu machen“, meint Belza. Er wisse zwar, dass Schaarschmidt die Zügel fest in der Hand halte, aber „sonst wäre die Schule nicht so weit gekommen, es würde sie vielleicht nicht mehr geben“.

René Wegener, der Vorsitzende der Elternschaft der Schule in Prerow sagt, er habe sich in der Vergangenheit regelmäßig mit Schülern getroffen. „Ich erfahre von vielen Problemen, aber solche Informationen, dass es Einschüchterungen oder die Aufforderung zur Überwachung gab, habe ich nie bekommen“, sagt er. Er beschreibt Schaarschmidt als konsequenten Leiter, der das Boot auf Kurs gehalten habe. „Die Anzeige sehe ich als logische Konsequenz vieler Angriffe auf seine Person.“

Hinter den Kulissen brodelt es weiter

Wie sähe eine Lösung aus, damit die Schule in Prerow wieder in ruhiges Fahrwasser kommt? Für Fiete Korn gibt es nur eine Möglichkeit: „Die Verbindung von Herrn Schaarschmidt zur Schule muss komplett gekappt werden.“ Dann schwingt er sich auf sein Fahrrad, die Freundin wartet.

Noch in diesem Jahr absolviert er ein Praktikum bei dem bekannten Satiriker Jan Böhmermann. Im kommenden Jahr möchte er eine Ausbildung zum Tischler beginnen und bis dahin mehrere Praktika durchlaufen.

Auf der Straße in Wieck flanieren Touristen. Alles scheint entspannt. Doch hinter den Kulissen brodelt es weiter. Das wird schnell deutlich, wenn man mit Einheimischen über Schule und Prerow redet.

Von Klaus Amberger