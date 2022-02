Born

Wenn sich Nord- und Südkorea irgendwann einmal vertragen sollten, hat der Förderverein Nationalpark Boddenlandschaft seine Finger im Spiel. Die beiden verfeindeten Staaten könnten nach Unterschrift unter einem Friedensdekret mit einem grünen Band zueinander gebracht werden. „Vom Todesstreifen zum Naturschutzgebiet“ ist ein Kurzfilm überschrieben, der die Entwicklung der innerdeutschen Grenze in der Region nach der Wende thematisiert.

In Südkorea gibt schon jetzt Bestrebungen, die Grenzlinie nach einem Friedensschluss mit dem Norden in Richtung Umwelt und Tourismus zu entwickeln. Vorbild ist die einstige innerdeutsche Grenze, die als „Grünes Band“ nicht nur für Umweltschutz steht, sondern als ausgezeichnetes Naturmonument die Bedeutung für Flora und Fauna unterstricht. Auch die Landgrenze zwischen den beiden koreanischen Staaten könnten mit so einem grünen Band zusammenschmelzen. Das Vorhaben ist hoch angesiedelt, sind nicht allein Umweltorganisatoren und Privatpersonen, sondern auch Ministerien beteiligt.

„Grünes Band“ ist Vorbild

In dem geteilten Staat haben die Organisatoren des Projekts aus dem Süden auf einen Friedensschluss mit dem Norden gesetzt. Was soll mit der innerkoreanischen Grenze geschehen, war die Fragestellung. Da rückte schnell die einstige Grenze zwischen den einst geteilten beiden deutschen Staaten in den Fokus. Wo einst Hundestaffeln patrouillierten, Selbstschussanlagen jeglichen Fluchtversuch beenden sollten, darf sich heute ein grünes Band entwickeln. Die einst innerdeutsche Grenze ist zu einem Naturschutzgebiet geworden. Das wollen auch die Südkoreaner nach einem Friedensschluss mit dem nördlichen Nachbarn hinbekommen. Mit zwei Filmen soll das ehrgeizige Projekt schon einmal präsentiert werden. Dafür waren die Filmemacher auch im Nationalpark unterwegs.

In Deutschland existiert eine ehemalige innerdeutsche Grenze im Land auf einer Länge von rund 1400 Kilometern. Die Küstenlinie, für einstige DDR-Bürgerinnen und -bürger gleichermaßen eine Tabuzone, erstreckte sich über zirka 1800 Kilometer. Um diese Linie geht es in dem Beitrag, die eine koreastämmige Regisseurin für die Deutsche Welle aufgenommen hat. Es fanden verschiedene Gespräche statt, unter anderem mit Initiatoren des grünen Bandes, mit Akteuren im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft – am Ende kam ein sechsminütiger Beitrag heraus, der nun den Grundstein für einen rund einstündigen Film bildet, der das grüne Band zwischen den heute noch verfeindeten Staaten etablieren soll. Allerdings hat die Corona-Pandemie das Vorhabens ins Stocken gebracht. Die in dieser Region gedrehten Szenen bilden den ersten bislang fertiggestellten Teil des gesamten Films, der Beitrag über die beiden koreanischen Staaten selbst soll schon fertig sein.

Besondere Vergangenheit

Dass der Nationalpark-Förderverein in das Projekt intensiv eingebunden war, freut die in persona Vorsitzende und Geschäftsführerin Annett Storm besonders. Dabei geht es nicht allein um das Schutzgebiet auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, sondern vielmehr auch um das Thema, wie das Schutzgebiet hier von einem Verein, aber auch von Privatpersonen begleitet wird. So sind es auf dem Darß und dem Zingst nicht allein die Ranger des Nationalparkamtes, die für die Einhaltung von Regeln stehen, sondern auch Privatpersonen, die sich dem Schutz des Gebietes verschrieben haben.

Annett Storm verweist in diesem Zusammenhang auf die besondere Vergangenheit. „Wir hätten den Nationalpark nicht, wenn der Bereich nicht schon militärisch beruhigt gewesen wäre.“ So entstand das Schutzgebiet infolge einer der letzten Entscheidungen der früheren DDR-Regierung. Im einstigen Schutzstreifen hatten sich Pflanzen und Tiere weitgehend ungestört entwickeln können. In guter Erinnerung hat die Chefin des Nationalpark-Fördervereins das Staunen westdeutscher Vogelexperten über die Artenvielfalt in dem früheren Grenzstreifen entlang der Küste. Viele Arten, zitiert Annett die Hobby-Ornithologen, gebe es in dem anderen Teil Deutschlands gar nicht mehr.

Doch gab es auch Kritik an der Einrichtung des Nationalparks. Befürchtet wurden Einschränkungen bei der wirtschaftlichen Entwicklung der Tourismusorte auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Annett Storm jedoch sagt in dem Film, dass die schärfsten Kritiker von einst inzwischen Befürworter geworden seien. Grund sei die Erkenntnis, dass der Nationalpark den Akteuren in der Region überwiegend Vorteile bringe.

Von Timo Richter