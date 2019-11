Filmfestival Ahrenshoop startet – sechs deutsche Produktionen im Wettbewerb

Ahrenshoop

Der Start erfolgt musikalisch: Am Mittwoch um 19 Uhr spielt das Keimzeit Akustik Quintett zur Eröffnung der 15. Ahrenshooper Filmnächte. Die Gruppe um Sänger Norbert Leisegang präsentiert eine Auswahl ihrer Hits. Das passiert im Ahrenshooper Hotel „The Grand“, wo alle Festival-Veranstaltungen laufen.

Noch am Eröffnungsabend geht es gleich in die Materie des Filmfestivals: Im Programm 2019 stehen sechs Wettbewerbsbeiträge, die bereits vor dem offiziellen Kinostart in Ahrenshoop gezeigt werden. Dazu kommen drei Filme, die in einem Sonderprogramm präsentiert werden.

Der Film „Sag Du es mir“ von Regisseur Michael Fetter Nathansky bildet den Auftakt der Ahrenshooper Filmnächte. In den Hauptrollen sind Gisa Flake, Christina Große und Marc-Benjamin Puch zu erleben, Regisseur Nathansky wird seinen Film in Ahrenshoop persönlich vorstellen.

Nach den Filmen gibt’s Gespräche mit Filmschaffenden

Der Wettbewerbsbeitrag „Das freiwillige Jahr“ kommt von Ulrich Köhler und Henner Winckler, nach der Aufführung gibt es in Ahrenshoop ein Gespräch mit den Darstellern Maj-Britt Klenke und Sebastian Rudolph. „Pelikanblut“ ist von der Regisseurin Katrin Gebbe, in der Hauptrolle ist Nina Hoss zu sehen. Sie spielt eine Frau, die mit ihrer Adoptivtochter Nikolina auf einem idyllischen Reiterhof lebt. Nach Jahren des Wartens bekommt sie die Chance, ein weiteres Mädchen zu adoptieren, was aber für alle Beteiligten problematisch wird.

Der vierte Wettbewerbsbeitrag heißt „Mein Ende. Dein Anfang“ und kommt von Mariko Minoguchi und verarbeitet eine unglückliche Liebe. Es folgt der Streifen „Was gewesen wäre“ (Regisseur: Florian Koerner von Gustorf). In den Hauptrollen sind hier Christiane Paul und Ronald Zehrfeld zu sehen, die Handlung führt nach Budapest. Schließlich kommt „7500“ von Patrick Vollrath, die Handlung spielt in einem Flugzeug auf dem Weg von Berlin nach Paris, wo ein Kampf zwischen Besatzung und Entführern beginnt.

Weitere Produktionen im Sonderprogramm

Auch das Sonderprogramm hat es in sich. Dort laufen die Filme „Silberwald“ von Christine Repond, „Schönheit & Vergänglichkeit“ von Annekatrin Hendel sowie „Verrückt nach Liebe – Madly in Love“ (Regie: Elke Rössler).

Damit widmet sich das Ostseebad Ahrenshoop wieder dem jungen deutschen Film. Die sechs Beiträge, die vor ihrem offiziellen Kinostart in Ahrenshoop gezeigt werden, wurden von Volker Kufahl ausgewählt, er ist künstlerischer Leiter der Ahrenshooper Filmnächte und Geschäftsführer der Filmland MV gGmbH. „Insbesondere neue Filme aus Deutschland bekommen dann die Aufmerksamkeit und das offene, interessierte, begeisterungsfähige Publikum, das sie verdienen“ sagt Volker Kufahl.

Eine prominent besetzte Jury bewertet die Filme

Die Jury ist in diesem Jahr prominent besetzt: Sie besteht aus Moderator Max Moor, Schauspieler Henry Hübchen und der Schauspielerin Kathrin Angerer. Max Moor ist aus der Kulturberichterstattung bekannt, er moderiert für die ARD „titel thesen temperamente“ und berichtet auch regelmäßig von der Berlinale. Henry Hübchen zählte bereits in der DDR zu den bedeutendsten Stars und avancierte später zu den populärsten Schauspielern Deutschlands. Zu Hübchens bekanntesten Filmen zählen „Alles auf Zucker!“, „Sonnenallee“ und „Jakob der Lügner“. 2017 war er in der Agentenkomödie „Kundschafter des Friedens“ zu sehen.

Kathrin Angerer trat ebenfalls im Fernsehen und im Kino auf. So wirkte sie 2006 in Dominik Grafs Film „Der Rote Kakadu“ mit. Weiterhin war Kathrin Angerer im Mehrteiler „ Viktor Klemperer – ein Leben in Deutschland“ zu sehen, 2018 ebenfalls in Andreas Dresens Film „Gundermann“.

Abschlussveranstaltung und Party nach den Preisverleihung

Die Jury wird unter sechs Wettbewerbsbeiträgen ihren Favoriten wählen. Der Jurypreis ist mit 2000 Euro dotiert und wird gestiftet vom Ostseebad Ahrenshoop.

Neben der Auszeichnung als Bester Film wird es auch einen Förderpreis geben, den die Kurverwaltung Ahrenshoop mit dem Künstlerhaus Lukas für ein herausragendes Drehbuch und Regie ausgelobt hat. Einer guten Tradition folgend wählen die Zuschauer ihren Lieblingsfilm. Ohnehin sind die Ahrenshooper Filmnächte eine Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Nach der Preisverleihung am kommenden Sonnabend wird es eine Filmparty geben.

Von Thorsten Czarkowski