Dierhagen

Mit dem Fahrgastschiff „ Breege“ ist das Aufnahmeteam für die Folgen fünf und sechs der Reihe „ Ella Schön“ in Dierhagen eingelaufen – im übertragenen Sinne gesehen. Das Schiff wurde eigens für die Dreharbeiten von Rügen geholt und umgebaut. Noch bis Ende kommender Woche erfolgen Dreharbeiten im Dierhäger Hafen und dem dortigen Segelverein. Weitere Szenen werden unter anderem in Wustrow, Ahrenshoop und Prerow gedreht. Produzentin Sybille Illner freute sich, wieder auf der Halbinsel arbeiten zu können. „Die Leute hier sind so entspannt und uns wohlgesonnen.“ So bereite die Arbeit richtig Freude. Derzeit sei es zwar ein bisschen warm, aber es sei gut. Die Produktionsfirma Dreamtool erstellt die Folgen im Auftrag des Zweiten Deutschen Fernsehens ( ZDF). In den Hauptrollen sind Annette Frier und Julia Richter zu sehen.

Von Timo Richter