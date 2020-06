Finanzierung steht: Restaurierung der Kenzer Kirche kann weitergehen

Kenz

Die Restaurierung der Kenzer Kirche kann weitergehen. Für die nächsten Bauvorhaben bekommt die Evangelische Kirchengemeinde Bodstedt-Flemendorf-Kenz 230 000 Euro Fördermittel vom Land. Das Geld stammt aus dem Strategiefonds. Zusätzlich kommen weitere Mittel aus dem Fonds des BKM (Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien) – und zwar 120 000 Euro – sowie insgesamt 175 000 Euro von der Boettger-Stiftung und der Rudolf-Dankwardt-Stiftung.

Bei Kosten von rund 536 000 Euro bleibt ein im Verhältnis geringer Eigenanteil für die Kirchengemeinde: rund 11 000 Euro. „Ohne die Fördermittel wäre eine Finanzierung für so eine kleine Kirchengemeinde wie uns nicht möglich gewesen“, erklärte Pastor Kai Steffen Völker. „Wir sind froh, dass es jetzt so geklappt hat. Das ist wirklich toll.“

Fenster und Fußboden der Sakristei werden erneuert

Erneuert werden müssen die acht Fenster im Chor der ehemaligen Wallfahrtskirche sowie der mittelalterliche Mosaikfußboden der Sakristei. An den Fenstern müssen unter anderem die Rippen ausgebessert und auch teilweise neu aufgemauert werden.

Die CDU-Landtagsabgeordneten Egbert Liskow, Dietmar Eifler, Bernhard Wildt und Marc Reinhardt nutzen ihre Sommertour für einen Besuch der Kenzer Kirche. „Die Kirche hat einen historischen Stellenwert“, sagte Dietmar Eifler. Früher sei Kenz ein bedeutender Wallfahrtsort gewesen. „Das zu erhalten und zu pflegen, ist eine Herzenssache für mich. Viele Touristen kommen hierher.“ Der Strategiefonds des Landes, der aus Haushaltsüberschüssen Mecklenburg-Vorpommerns gespeist wird, sei ins Leben gerufen worden, um genau solche kleinen Dorfkirchen zu erhalten.

13,3 Millionen Euro für Dorfkirchen

Insgesamt 13,3 Millionen Euro stehen für die Sanierung der Dorfkirchen bereit, informierte Egbert Liskow. 50 Kirchen bekamen bereits Fördermittel in Höhe von 5,9 Millionen bewilligt. Weitere 130 Kirchen haben einen Antrag gestellt. „Den Strategiefonds wird es Ende nächsten Jahres aber wahrscheinlich nicht mehr geben“, erklärte Egbert Liskow. Immer wieder gab es im Landtag auch Kritik an dem Sozialfonds, unter anderem von den Linken. Der Vorwurf: SPD und CDU würden den Fonds nutzen, um Projekte in ihren Wahlkreisen voranzubringen.

Die Fenster im Chorraum der Kenzer Kirche müssen saniert werden. Quelle: Anika Wenning

„Für kleine Dorfkirchen ist diese Form der Unterstützung sehr wichtig. Es wäre eine Katastrophe, wenn es das nicht mehr gibt“, sagte Kai Steffen Völker. In den vergangenen Jahren wurden insgesamt 1,7 Millionen Euro in die Restaurierung der Kenzer Kirche investiert. „Nicht mal drei Prozent davon waren Kirchenmittel“, berichtet der Pastor. Ohne Fördermittel und die finanzielle Unterstützung von Stiftungen gehe es nicht.

Von Anika Wenning