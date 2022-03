Barth

„Was lange währt, wird endlich gut“ – so könnte die Geschichte um das Neubauvorhaben des letzten Fischers in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) alternativ betitelt werden. Während der laufenden Woche hat André Grählert (46) den Verkauf seiner Erzeugnisse im neuen Fischladen auf der Barther Fischereipier begonnen – der integrierte Fischimbiss mit acht Innen- sowie 50 Außen- bzw. Dachterrassenplätzen soll Anfang April öffnen.

Über zwei Jahre hatte sich das Umbauvorhaben eines alten massiven Fischerschuppens hingezogen. Der hatte einst, wie auch der bisherige Schuppen von André Grählert, einer früheren Brigade der Fischereiproduktionsgenossenschaft (FPG) Barther Bodden um die Fischer Bruno Witt, Günther Stöwsand und Dieter Hagen gehört und war nach der Wende von ihnen weitergenutzt worden. Nachdem der letzte von ihnen verstorben war, kaufte André Grählert den Flachbau zu seinem vorhandenen Schuppen hinzu.

Umzug nach Barth vor 15 Jahren

Eigentlich waren die Fischer Grählert seit vier Generationen in Pruchten ansässig, doch ihrem ehemaligen Barther Fischereigehilfen Jürgen Stoll wurde der tägliche Arbeitsweg mit der Zeit lästig. So überredete er vor etwa 15 Jahren die Grählerts (André und Vater Horst – heute 71), eine der leer stehenden Barther Baracken als Zweitniederlassung zu übernehmen. Ausschlaggebend für die Entscheidung war aber die kürzere Anfahrt zu den Reusen und Stellnetzen im Bodden sowie der einfacher zu organisierende Abtransport des Fanges. Außerdem hätte der damals neu angeschaffte Kutter wegen seines Tiefgangs sowieso in Barth statt in Pruchten liegen müssen.

Fischladen und -imbiss „Fischer André“ mit dem Hotel Speicher im Hintergrund Quelle: Volker Stephan

Schnell wurde der in der Baracke eingerichtete Laden „Dei lütt Fischhall“ zum Ziel vieler Liebhaber fangfrischen Boddenfisches und geräucherter Delikatessen. Zukünftig soll er dem Betrieb nur noch als Schlacht- und Vorbereitungsraum dienen.

Die Kunden erhalten das gesamte Sortiment seit einigen Tagen im wenige Schritte entfernten freundlichen und modernen Fischgeschäft „Fischer André“, wie die neueste Attraktion des Barther Hafens heißt. Bei der Namensfindung habe er sich von einer Kita-Gruppe inspirieren lassen, erklärt André Grählert. „So nennen die Kinder, die hier gelegentlich zum Fischegucken vorbeikommen, unsere Fischereipier.“

Schöner und stilvoller

Stammkundin Brigitte David fühlte sich beim ersten Wochenendeinkauf im neuen Geschäft, das sie schöner und stilvoller findet, gleich wohl. Weil sie am Wochenende Besuch erwartete, war ihre Einkaufstüte prall gefüllt. „Zanderfilet für unsere Kinder, die keine Gräten mögen, und frische Heringe für uns Eltern.“ Die Bartherin will nicht ausschließen, bei einer sommerlichen Radtour einen Zwischenstopp am Fischimbiss einzulegen.

Stammkundin Brigitte David wird beim Wochenendeinkauf von Marita Hendrich bedient. Quelle: Volker Stephan

Niemand freut sich mehr über die vielen anerkennenden Worte und das Staunen der Kunden als André Grählert selbst. Neben einem starken Nervenkostüm und endloser Geduld hat ihm das Vorhaben auch einen viel höheren finanziellen Einsatz abverlangt als geplant. Ursprünglich sollte der Umbau der Baracke 200 000 Euro kosten, wovon 40 Prozent gefördert worden wären. Am Ende schlägt die Investition jedoch mit 500 000 Euro zu Buche, wovon die Fördersumme aufgrund der Kostenexplosion jetzt 140 000 Euro beträgt.

Grund für die mehr als doppelt so hohen Baukosten wäre der problematische Baugrund gewesen. Statt der geplanten 20 Betonpfähle hätten sich 27 Pfähle als notwendig erwiesen. Das Kostspielige daran wäre neben der Neuberechnung der Statik die nachträgliche Änderung der Gründung gewesen, berichtet André Grählert. Auch die Materialkosten hätten zwischenzeitlich angezogen. Zur Finanzierung der Mehrkosten hatte er sogar seinen Zweitkutter zu Geld machen müssen.

Neue Arbeitsplätze geschaffen

Aufgrund der existenzbedrohend gesunkenen Fangquote benötigt er den sowieso nicht mehr. Das endlose Herunterschrauben der Fangmenge – für 2022 sind es nur noch lächerliche zwei Tonnen Hering – ließ ihn vor über drei Jahren den Entschluss zur Änderung seines Geschäftsmodells fassen. „Ich möchte meinen Lebensunterhalt auch weiterhin mit Fisch verdienen, doch allein der Verkauf des Fangfischs reicht dafür nicht mehr.“

Die Besatzung von „Fischer André“ auf der Dachterrasse, darunter Horst Grählert (3. v. l.) und André Grählert (2. v. r.). Quelle: Volker Stephan

Zukünftig sollen die Veredlung, der Handel und das Imbissangebot die Standbeine des Traditionsbetriebes sein. Gefischt wird dann nur noch für den Bedarf des eigenen Geschäftes. So erhält André Grählert nicht nur Arbeitsplätze, sondern schafft sogar neue: Zu den 2,5 Stellen für Fischer kommen aktuell zwei Verkäuferinnen sowie ein Räucherer hinzu. Gern würde er ab Saisonbeginn zwei weitere Kräfte, „die mit Fisch umgehen können“, für Laden und Imbiss einstellen. Daran hängt es letztendlich, ob der Imbiss auch in den Abendstunden öffnen kann. In der nächsten Zeit heißt es für den Traditionsbetrieb vor allem, Erlöse zu erwirtschaften und Kredite zu tilgen.

Mehr über die Geschichte des Fischereibetriebes Grählert erfahren kann man im Band 13 der Heimatreihe „LandeBarth“ (Bücherstube und Barth-Info).

Von Volker Stephan