Ribnitz-Damgarten

Der August ist gestartet. Und am ersten Wochenende dieses Monats ist auch gleich eine Menge los in der Region Ribnitz-Damgarten. Hier sind unsere Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende.

Bereits heute um 17 Uhr werden die 26. Segel- und Hafentage in Barth eröffnet und die viertägige Party am Hafen beginnt. Das Programm startet bereits um 13 Uhr. Um 14 Uhr beginnt das 3. Drehorgelfestival im Stadtgebiet, um 20 Uhr wird getanzt mit Musik von DJ Mirco Riedick. Am Freitag um 9 Uhr öffnet die Schiffswerft ihre Tore, um 15.3 Uhr findet das beliebte Fischerstechen statt, um 17 Uhr das Stand Up Paddling Match Race. Höhepunkt ist um 22.30 Uhr ein musikbegleitetes Höhenfeuerwerk auf dem Bodden. Am Sonnabend beginnen um 9 Uhr die Drachenbootrennen um den Vineta-Cup. Um 15 Uhr landen Fallschirmspringer im Hafenbecken, um 16 Uhr startet der Fun-Bike Rekordversuch, der am Sonntag um 17 Uhr fortgesetzt wird. Ab 21 Uhr spielt die Band „Foolproof“ zum Tanz. Das große Finale der Segel- und Hafentage in Barth ist am Sonntag um 22.30 Uhr eine Licht-, Musik- und Wassershow mit der Wasserorgel.

Im Hafen in Damgarten werden am Sonnabend bis zu 2000 Gäste erwartet. Höhepunkt des Sommerfestes ist das Badewannenrennen. Acht Teams werden erwartet, die ab 16.30 Uhr um den Sieg paddeln. Rund um die Rennen haben Kinder mit Springburg, Ponyreiten, Kutschfahrten und Karussell ihren Spaß. Außerdem wird auf der Bühne ein buntes Programm geboten, unter anderem mit einem Auftritt der Kindertagesstätte „Sonnenblume“, einem Kinderprogramm mit „Das Gretzo und sein Kinderbuchautor“, mit der Original Mecklenburg-Vorpommersche Blaskapelle, dem „singenden Seemann“ Michael Graeber und ab 20 Uhr mit dem Tanz unterm Sternenhimmel mit den DJs Falk und Max.

In Born findet am Sonntag das nächste Tonnenfest auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst statt. Um 7 Uhr werden die Reiter geweckt. Um 12 Uhr findet neben „Zur Linde“ das Anreiten der Teilnehmer statt, die dann die Würdenträger des vergangenen Jahres abholen. Gegen 15 Uhr reitet der Zug auf der Borner Festwiese ein. Neben dem Wettkampf der Erwachsenen, der um 15.15 Uhr beginnt, gibt es auch ein Kindertonnenabschlagen. Am Abend sind alle Gäste und Einheimischen dann zum Tonnenball im Festzelt eingeladen. Der Eintritt hier ist frei.

Robert Niemeyer