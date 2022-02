Fischland-Darß-Region: Wie steht es um die Tonnenfeste?

Fischland/Darß

Kein „Gut Schlag!“, kein krachendes Holz, kein kraftvoller Galopp: Das Herz eines jeden Tonnenbruders, einer jeden Tonnenschwester und sowieso all jener, die die alte Tradition in unserer Region unterstützen, dürfte in den vergangenen Jahren geblutet haben. Reihenweise hagelte es Absagen, Tonnenfeste fielen der Pandemie zum Opfer. Das letzte vorpandemische Tonnenfest war das Fastnachtstonnenabschlagen in Born 2020. An diesem Wochenende sollte es nun endlich wieder stattfinden und die Tonnenfest-Saison quasi einleiten. Doch die beliebte Veranstaltung wurde verschoben. Geht das schon wieder los? Nein: Die Zuversicht im Bereich Fischland und Darß ist groß, dass in diesem Jahr das Tonnenabschlagen wieder so stattfinden kann, wie wir es aus der Zeit vor Corona kennen.

Zunächst einmal und zugegebenermaßen: So ganz tonnenfrei blieben die vergangenen zwei Jahre glücklicherweise nicht. So begleitete neben Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und riesigem Jubel bei jedem erfolgreichen Schlag auch ein noch größeres Aufatmen der Reiter das Bezirkstonnenabschlagen im vergangenen Sommer in Ahrenshoop. 1500 Besucher wurden gezählt. Auch in Wieck konnte ein paar Wochen später das Tonnenfest gefeiert werden. Immerhin zwei Tonnenfeste. Dieses Jahr soll es aber endlich wieder ein normales Jahr werden.

Born: Kostümspektakel am 26. März

Das beginnt aber trotzdem mit einer Verschiebung. Das Fastnachtstonnenabschlagen wird vom dritten Februarwochenende auf den 26. März verlegt. „Alles ist noch ein bisschen in der Schwebe“, sagt Holger Becker, Vorsitzender des Borner Tonnenbundes, der das Kostümspektakel veranstaltet. Ausfallen soll das Fest aber keinesfalls, im Zweifel noch einmal weiter in die virusärmere Zeit verschoben werden, gegebenenfalls auch unter Corona-Auflagen. Konkrete Gespräche innerhalb des Vorstandes und mit Partnern stehen dieser Tage an. „Alle sind heiß. Die Leute wollen einfach wieder zusammen sein. Wir müssen auch ein Signal setzen“, sagt Becker. Es wäre übrigens das 25. Fastnachtstonnenabschlagen (das ausgefallene vergangenes Jahr wird mitgezählt). Bis zum „normalen“ Tonnenfest am ersten Sonntag im August dürfte sich dann die Lage normalisiert haben, hofft Holger Becker.

Prerower Tonnenbund-Chef: „Wir planen volles Rohr.“

Das sieht man andernorts ähnlich. „Wir planen volles Rohr“, sagt Christian Becker, Vorsitzender des Prerower Tonnenbundes. Am letzten Juli-Wochenende geht es in dem Ostseebad rund, ebenso beim Bezirkswochenende am dritten Augustwochenende. Mit Blick auf die steigende Impfquote, Tausende Besucher in Fußballstadien und die angekündigten Lockerungen „stehen die Zeichen gut, dass es dieses Jahr entspannter wird“, so Becker. Die Herausforderung wird sein, alle Beteiligten, Reiter wie Partner, nach der langen Pause zu mobilisieren. Doch die Kontakte beispielsweise zu Zeltbauern, Kapellen oder Caterern seien stets gepflegt worden. „Wir hoffen, dass alle bereit sind, wieder mitzumachen.“

Zuversicht auch in Wieck, Ahrenshoop und Wustrow

„Wir planen voll durch“, sagt auch Jens Wollgast, Chef des Wiecker Tonnenbundes. Am 26. Juni ist das Tonnenfest in dem Bodden-Ort angesetzt. „Wenn wir absagen müssen, dann ist das so.“ Die Zuversicht sei jedoch groß. Sorgen, dass der eine oder andere wegen der Corona-Pause mit der Couch verwachsen sein könnte, habe er nicht. „Wir sind eine gute Truppe“, so Wollgast.

So soll es in diesem Jahr wieder in der gesamten Region aussehen. Quelle: Timo Richter

Das sei der Tonnenbund Ahrenshoop, Alt- und Niehagen auch, wie dessen Vorsitzender Markus Reiche versichert. Dank des Bezirkstonnenabschlagens im vergangenen Jahr sei das Vereinsleben sehr aktiv gehalten worden. Die Absprachen mit den Partnern laufen. Die Planung sieht vor, dass das Tonnenabschlagen in Ahrenshoop so stattfindet wie vor der Pandemie. „Wir wollen es doch alle“, sagt Reiche. Und das am 17. Juli.

Eine Woche vorher wollen es auch die Wustrower. Am 10. Juli soll das Tonnenfest im Ostseebad stattfinden. „Alles ist in die Wege geleitet, alle stehen in den Startlöchern“, versichert der Tonnenbund-Vorsitzende Christoph Levien. Ein wenig müsse man Vereinsmitglieder aus der Lethargie befreien. Es sei aber auch höchste Zeit. „Wenn es wieder nicht stattfinden sollte, sehe ich schwarz“, meint Levien, dass das Vereinsleben einschlafen könnte. So weit soll es aber gar nicht erst kommen.

Dierhagen: Corona-Alternative? „Das funktioniert nicht.“

Auch in Dierhagen nicht. Am 13. August lädt der Tonnenbund hier zum Fest. Für den Vorsitzenden des Dierhäger Tonnenbundes gibt es zur bekannten Austragung keine Alternative. „Alles andere funktioniert nicht. Wir können nicht abspecken, sonst gibt es uns bald nicht mehr“, sagt Christian Dencker. Eine Austragung unter Corona-Auflagen koste zusätzliches Geld, das nicht wieder reingeholt werden könne. „Das können wir nicht wuppen, wir sind ein kleiner Verein“, so Dencker. Doch auch in Dierhagen herrscht Zuversicht, dass 2022 die Corona-Pandemie auch beim traditionellen Tonnenabschlagen endlich vorbei ist und das Holz wieder kracht, die Pferde wieder galoppieren und es wieder heißt: „Gut Schlag!“

Von Robert Niemeyer