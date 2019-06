Born

Das Amt Darß/Fischland hat jetzt die endgültigen Wahlergebnisse der Kommunalwahl im Amtsgebiet veröffentlicht. Damit steht neben der jeweiligen Sitzverteilung in den Gemeindevertretungen auch fest, wer es in die Gremien geschafft hat. Dabei haben sich auf der Halbinsel jedoch einige Besonderheiten ergeben.

In Wustrow beispielsweise bleibt ein Sitz in der Gemeindevertretung frei. Der Grund: Da Daniel Schossow (Wählergemeinschaft SLD) zum Bürgermeister gewählt worden ist, würde er nicht als Gemeindevertreter, als der er ebenfalls gewählt worden ist, in das Gremium einziehen. An seiner Stelle würde für die SLD ein Nachrücker in die Gemeindevertretung einziehen. Allerdings hat die SLD keine Ersatzperson. Schossow, Andreas Levien und Peter Dabels waren die einzigen SLD-Kandidaten. Sie alle wurden gewählt. Und so hat die Wählergemeinschaft SLD nur zwei Gemeindevertreter, obwohl ihr drei Sitze zustehen würden, und damit auch nur zwei Stimmen.

Weiterhin gehören der neuen Gemeindevertretung Wustrows an: Olaf Müller, Robert-Asmus Sington, Christine Hanke (alle Wählergemeinschaft Gemeinsam für Wustrow), Daniel Schimmelpfennig, Christian Levien (CDU) sowie die Einzelbewerber Frank Hartmann und Michael Unger.

Die endgültige Besetzung der Gemeindevertretung Ahrenshoop steht ebenfalls fest. Hier wurde der neue Bürgermeister Benjamin Heinke auch als Gemeindevertreter für die CDU gewählt. Für Heinkes Gemeindevertreter-Mandat wird jemand nachrücken. Allerdings haben zwei Ersatzpersonen gleich viele Stimmen bei der Wahl erhalten. Nach Auskunft aus dem Amt sieht das Kommunalwahlgesetz in diesem Fall vor, dass hier der Platz in der vor der Wahl veröffentlichten Wahlvorschlagsliste ausschlaggebend ist. Stefan Wachsmuth und Astrid Christoph erhielten beide 48 Stimmen. Wachsmuth steht auf Rang sechs der CDU-Liste, Christoph auf Rang sieben. Somit zieht Stefan Wachsmuth als Ersatzperson für Benjamin Heinke als Gemeindevertreter in das Gremium ein.

Die weiteren Gemeindevertreter Ahrenshoops: Daniela Jaeschke, Andrea Saatmann, Richard Crohn (CDU), Katharina Klünder, Roland Fischer (Förderkreis Ahrenshoop) sowie die Einzelbewerber Olaf Fretwurst und Lars Harenberg.

In der Gemeinde Ostseebad Prerow ist René Roloff (Wählergemeinschaft Prerows Zukunft) als Bürgermeister wiedergewählt worden. Deshalb wird sein Gemeindevertretermandat frei. Erster Nachrücker ist Mario Buchold.

Die Mehrheitsverhältnisse sind in Prerow nun eindeutiger als in der ablaufenden Legislaturperiode. Die WG Prerows Zukunft hat sieben Sitze mit den Gemeindevertretern Sylke Hagemeister, Grit Borgwald, Henry Plotka, Andreas Pagel, Stefanie Heuser und Sven Hintz sowie Ersatzperson Buchold. Der Gewerbeverein Darß zieht mit Heiko Barthel, Michael Jahncke und Roland Maschke in die Prerower Gemeindevertretung ein.

Hohe Wahlbeteiligung Die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl war in den Gemeinden des Amtes Darß/Fischland überdurchschnittlich hoch. Zur Wahl der Gemeindevertretung in Ahrenshoop machten 80 Prozent der Wahlberechtigten ihre Kreuze. In Born lag die Wahlbeteiligung bei 78,7 Prozent, in Wustrow bei 77,7 Prozent. In Wieck gingen 71,5 Prozent der Wahlberechtigten ins Wahllokal, in Prerow 68,6 Prozent, in Dierhagen 65, 1 Prozent. Landesweit lag die Wahlbeteiligung bei der Kommunalwahl bei 58,5 Prozent.

In der Gemeindevertretung Born hat die Wählergemeinschaft Bürger für Born bekanntlich die alleinige Mehrheit verloren. Holger Becker, Carsten Ludwig gen. Grosse und Nicola Nibisch sowie Mandy Krüger-Falk als Nachrückerin für Gerd Scharmberg, der als Bürgermeister wiedergewählt wurde, erhalten einen der vier Sitze. Für die Wählergemeinschaft Unsere Heimat Born ziehen Klaus-Dieter Holtz, Mathias Löttge sowie Janine Dieckmann in die Gemeindevertretung ein, für die Borner Alternative Antje Hückstädt und Albrecht Kiefer.

Damit haben die Bürger für Born inklusive Bürgermeister Gerd Scharmberg fünf Stimmen, Unsere Heimat Born sowie die Borner Alternative als Gegenpart ebenfalls fünf. Zünglein an der Waage bei engen Entscheidungen könnte somit Niklas Ziemann werden, der für die CDU in die Borner Gemeindevertretung einzieht.

In Wieck wird der Bürgermeister aus der neuen Gemeindevertretung heraus gewählt, da der einzige Bürgermeisterkandidat Hans-Joachim Budde bei der Kommunalwahl mehr Nein- als Ja-Stimmen erhielt.

Die Wiecker Gemeindevertretung besteht aus Anke Schüler, Marina Günther, Hans-Joachim Budde und Claudia Prehl (Wir für Wieck), Bernhard Evers und Ingo Reichelt (Bürger für Wieck) sowie den Einzelbewerbern Nils Heck, Klaus Schütt und Kay Wollgast.

In Dierhagen wurde bekanntlich Christiane Müller als Bürgermeisterin wiedergewählt. Müller kandidierte auch als Gemeindevertreterin für das Bündnis für Dierhagen. Für sie wird Ralf Haacke als Gemeindevertreter nachrücken.

Die Dierhäger Gemeindevertretung besteht aus: Guido Keil, Mirco Behrend, Silke Bretzke, Andreas Müller, Andreas Sommer, Alexander Schott, Ralf Haacke (Bündnis für Dierhagen), Frank Albrecht, Kay Mittelbach (Wählergemeinschaft Ostseebad Dierhagen) und Falko Kriegsheim (CDU).

Robert Niemeyer