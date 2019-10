Fischland-Darß-Zingst: Akribische Suche nach Potenzial neuer Mobilität

Fischland-Darß-Zingst

Mobilität und elektronische Gästekarte – das sind für den Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst die Themen für den Einstieg in Nachhaltigkeit, gleichzeitig der Hebel für mehr Klimaschutz. Gerade erst hat der Landkreis Fördermittel für die Erstellung eines Mobilitätskonzepts eingeworben, da nimmt der Tourismusverband auch schon Fahrt auf, um die beiden eng miteinander verwobenen Fragestellungen zu beackern. Zwei aus dem Fonds für Strukturentwicklung geförderte Projektstellen wurden innerhalb des regionalen Verbandes geschaffen, um die seit einigen Jahren köchelnden Themen endlich gar zu bekommen.

Frances Riechert aus Richtenberg kümmert sich in den nächsten zwölf Monaten in erster Linie um die Zutaten für eine elektronische Gästekarte. Ziel ist es, Einheimischen und Urlaubern die kostenlose Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs zu ermöglichen. Ungeklärt ist noch die Frage, wie das finanziert werden kann. Optionen sind der Verkauf einer solchen Karte oder die Erhöhung der Kurabgabe. Befragungen bei Touristen haben in der Vergangenheit gezeigt, dass sie bereit sind, pro Tag 50 Cent mehr Kurtaxe zu bezahlen, wenn damit ein Gegenwert wie die kostenfreie Nutzung der Busse einhergeht. Die 25-Jährige hat vor ihrem Studium der Fachrichtung Freizeit- und Tourismus-Management eine Ausbildung zur Bürokauffrau in einem Tourismusbetrieb in Greifswald absolviert.

Das Thema Mobilität hat André Zornow auf dem Tisch. Der Greifswalder hat Geografie und Geschichte studiert und promovierte im Bereich der Regionalgeografie. Als Selbstständiger hat sich der 36-Jährige im Anschluss mit der Bearbeitung regionalwissenschaftlicher Fragestellungen auseinandergesetzt. So zeichnete er verantwortlich für eine Erhebung zum Einfluss von Schulwegen auf die Lern- und Lebenssituation. Die Beschäftigung mit der Verkehrsfragestellung „ist eine gute Fortsetzung meiner bisherigen Arbeit“, sagt André Zornow. Es gehe dabei um die Verbesserung regionaler Prozesse.

Geschlossenheit dank Gästekarte

Gerade das Thema Gästekarte hat noch einen weiteren positiven Effekt, wie der Geschäftsführer des Tourismusverbandes, Jens Oulwiger, erkennt. Die Gästekarte führe wieder zu mehr Geschlossenheit in der Region. So hat gerade erst Wustrow seine Rückkehr in den Verband beschlossen (die OZ berichtete) und auch Wieck will sich einer Ankündigung von Bürgermeisterin Anke Schüler (Wählergemeinschaft Wir für Wieck) während der nächsten Sitzung mit diesem Thema befassen.

Und natürlich kostet die Gästekarte auch Geld. Allein der Verband müsse Geld investieren, Jens Oulwiger rechnet mit rund 20 000 Euro. Das dürfe aber nicht zulasten des Marketings, der ureigensten Verbandsaufgabe, gehen. Am Ende würde es der Gast nicht verstehen, wenn einzelne Gemeinden einer touristischen Region – in diesem Fall die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und die südliche Boddenküste – nicht mitmachten, ist Jens Oulwiger überzeugt.

Auf Usedom funktioniert so ein Modell bereits. Das touristische Denken des Verkehrsbetriebs stelle dort Gastgeber und Urlauber zufrieden, so Jens Oulwiger. Was dort so reibungslos läuft, soll auch in dieser Region gehen. Dazu gehört der Einschätzung Oulwigers zufolge nicht allein eine Angebotserweiterung, etwa um touristische Linien ins Küstenhinterland. Auf Usedom wurde die Finanzierung der kostenlosen Mitfahrt für Einheimische und Gäste mit einer Erhöhung der Kurabgabe finanziert. Allerdings steht so ein Vorgehen auf rechtlich unsicherer Basis. In Mecklenburg-Vorpommern ist eine Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs mit der Kurabgabe nicht ausdrücklich erlaubt.

Ermittlung von Potenzial

Aktuell erfolgt für das Mobilitätskonzept die Datenerhebung. Dabei werden nicht allein Zahlen des elektronischen Meldesystems verarbeitet, vielmehr geht es um Interviews in Unternehmen, welcher Bedarf dort gesehen wird. „Allein die Gästeverteilung reicht nicht“, sagt André Zornow. „Wir wollen wissen, was gewünscht wird und welche Potenziale tatsächlich verfügbar sind.“ Ziel ist es, Urlauber schon bei der Anreise auf die Bahn zu lenken. Im Zielgebiet werde der öffentliche Personennahverkehr in Verbindung mit anderen Verkehrsmitteln wie dem Fahrrad für große Entlastung sorgen.

Denn: Viel Autoverkehr in der Urlaubsregion führe auch zu Anti-Effekten, ist Jens Oulwiger überzeugt. Viele junge Menschen in einer Großstadt besäßen gar kein eigenes Auto mehr. Das ist dem Geschäftsführer zufolge eine neue Gästeklientel, die mit neuen Mobilitätsangeboten in diese Region gelockt werden könne.

Von Timo Richter