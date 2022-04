Dierhagen/Wustrow/Born

Eine Häufung von Maßnahmen für den Küstenschutz findet sich aktuell zwischen Dierhagen und dem Eingang in den Nationalpark nördlich von Ahrenshoop. Gerade erst beendet wurde eine der umfangreichsten Strandaufspülungen der jüngsten Vergangenheit in Ahrenshoop.

Es erfolgt aber noch ein grundlegender Austausch von beschädigten Buhnenpfählen von der Wustrower Seebrücke bis in die Nähe des Ostseehotels Wustrow. Geflext und geschweißt wird am Strand des Dierhäger Ortsteils Neuhaus. Dort entsteht eine zweite, anderthalb Kilometer lange Rohrleitung für künftige Strandaufspülungen.

In Dierhagen fliegen die Funken. Aktuell erfolgen mehrere Arbeiten zum Küstenschutz, unter anderem in Wustrow. Quelle: Timo Richter

Während in Ahrenshoop derzeit Radlader die Dünen in Form bringen und Strandhafer gesetzt wird, knistert es zwischen Dierhagen und Graal-Müritz gewaltig. Insgesamt 125 Segmente werden für den zweiten Teil einer Spülleitung am Strand zusammengeschweißt. Die meist aus Polen und der Ukraine stammenden Schweißer arbeiten in kleinen Behausungen, die sie selbst, aber auch die vorbereiteten Rohrenden vor dem Anflug von Sand schützen.

Präzise Arbeit

Auf dem Park- und Lagerplatz am Campingplatz in Neuhaus werden die Rohre für die Verwendung vorbereitet. In höchst präziser Arbeit werden dort mit dem Schweißgerät exakte Abschrägungen hergestellt. Die Schweißer am Strand verbinden die Rohre dann mit einer Schweißnaht in der Nut.

Das Spezialgerät zieht Zuschauer an. Quelle: Timo Richter

Bis Ende April sollen die Arbeiten auf dem Strand zwischen Graal-Müritz und dem Dierhäger Ortsteil Neuhaus vollendet sein. Das Spülrohr soll in der Folge nach Föhr verholt werden, wird aber möglicherweise auch vor der Küste Sylts abgelegt.

Lagerstätten

An der Küste der Nord- und Ostsee gibt es einige Lagerstätten für Spülrohre. Die meist mehr als einen Kilometer langen Leitungen werden in bestimmten Gebieten geflutet und sinken so auf den Grund von Nord- und Ostsee. Wenn sie gebraucht werden, schwimmen sie durch das Einpressen von Luft auf und können – in der Regel als großer Ring – zum Einsatzort geschleppt werden. Auch vor der Küste von Fischland-Darß-Zingst werden auf dem Grund der Ostsee Spülrohre gelagert.

Gerade der Bereich zwischen den Ostseebädern Graal-Müritz und Dierhagen ist bei den Firmen interessant. In dem Abschnitt existieren keine Buhnen, die das „Wässern“ einer Spülleitung beeinträchtigen könnten.

Deich wird breiter

Küstenschutz erfolgt aber auch ohne Spülrohr, dafür mit Bagger und Planierraupe. So aktuell nördlich von Ahrenshoop. Dort wird der Deich auf einer Strecke von knapp zwei Kilometern verstärkt. Weil dem Vorhaben unzählige Bäume und Sträucher im Weg standen, wurden zuerst umfangreiche Rodungsarbeiten entlang der seeseitigen Deichseite erledigt. „Das ist ein schmerzhafter, aber nicht zu vermeidender Eingriff“, sagte zu Beginn der Arbeiten der Leiter der Nationalparkverwaltung, Gernot Haffner.

Hinein in den Nationalpark erfolgt eine – ungeliebte – Deichverstärkung. Quelle: Timo Richter

Am Ende wird der Deich breiter und bietet anstürmenden Wellen mehr Auslauffläche. Grund der Maßnahme ist es, dass im Bereich des Nationalparks Vorpommersche Boddenlandschaft künftig keine weiteren Strandaufspülungen erfolgen sollen – eine Änderung der bisherigen Küstenschutz-Konzeption im Umweltministerium.

Der Ist-Zustand des Küstenschutzes wird mit Tropenholz gemeistert. Von der Wustrower Seite aus nach Süden werden 21 Buhnen komplett erneuert. Die alten Hölzer hat die Pfahlbohrmuschel so durchlöchert, dass die Wirkung der Buhnen – den Sandtransport zu vermindern – gegen Null ging. Rund 1,9 Millionen Euro lässt sich das Land die Maßnahme kosten. Insgesamt werden in dem Bereich landseitig knapp 1400 Hölzer in den Boden getrieben, seeseitig ist der Verbau von knapp 4200 Pfählen geplant.

Flut vs. Sandmassen

Möglichen Sturmhochwassern setzt der Küstenschutz hier Sandmassen entgegen, darum die regelmäßigen Aufspülungen. Darum auch die wiederkehrenden Erneuerungen beschädigter Buhnen. Der Sand soll nämlich möglichst an Ort und Stelle gehalten werden.

Weil der Sand aber durch die Strömung regelmäßig weggeschwemmt wird, erfolgen in der Region auch die regelmäßigen Aufspülungen.

