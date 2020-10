Ribnitz-Damgarten

Das Wetter wird ungemütlicher, Open-Air-Veranstaltungen seltener. Dennoch lässt sich in der Region Fischland-Darß-Zingst einiges erleben. Hier sind unsere Ausflugstipps für das anstehende Wochenende.

Fritz-Reuter-Bühne in Ribnitz

„Lüüd, nähmt de Wäsch von de Lien! - De Kumedianten sünd wedder dor.“ Im Stadtkulturhaus Ribnitz-Damgarten präsentieren Künstler der Fritz-Reuter-Bühne am Freitag, 16. Oktober, um 19 Uhr Lieder und Geschichten, die lange Zeit coronabedingt zurückgehalten werden mussten und die jetzt unbedingt rausmüssen. Aus dem Lockdown geht es hier mit viel Spielfreude in die Lockerung. Und was würde dafür besser passen als das Mäckelborger Platt? Das Programm wird präsentiert von Andreas Auer, Simon Grundbacher, Anna Reinhard, Kerstin Westphal und Michael Ellis Ingram am Klavier.

Der Eintritt kostet 15 Euro. Karten gibt es in der Tourist-Information. Wegen Umbauarbeiten im Bernsteinhaus befinden sich die Mitarbeiter der Tourist-Info derzeit im Bürgerbüro im Rathaus. Tickets, die für die entfallene Vorstellung „Dat Hörrohr“ der Fritz-Reuter-Bühne am 20. März erworben wurden, haben für diese Veranstaltung keine Gültigkeit und werden in der Tourist-Information bei Vorlage bargeldlos zurückerstattet.

Wunderbar-Konzert in Bad Sülze

Gipsy-Swing oder auch Swing Manouche etablierte sich ca. 1930 in Paris durch das legendäre Quintette de Hot Club du France, mit dem Gitarristen Django Reinhardt und dem Geiger Stephane Grappelli. Es entstand ein eigenständiges europäisches Genre, das sich vom amerikanischen Swing unterschied und weltberühmt wurde. Charakteristisch ist die perkussive Gitarrenbegleitung, genannt „La Pomp“, die der Musik ihren unnachahmlichen Swing-Drive gibt. Gesang wird eher selten eingesetzt und ein mehrstimmiger Chorgesang wie bei „Monsieur Pompadour“ ist ein Novum im Gipsy-Swing.

In der jüngeren Vergangenheit scheint es, als erlebe der Gipsy-Swing in Westeuropa und besonders in Berlin wieder eine Phase besonderer Aufmerksamkeit. Seit 2014 ist „Monsieur Pompadour“ ein fester Bestandteil dieser Szene und am Freitag, 16. Oktober, im Café Wunderbar in Bad Sülze zu Gast. Beginn ist 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet an der Abendkasse 18 Euro, im Vorverkauf 15 Euro.

Fotoausstellung in Ribnitz

Die Ausstellung zum Jahreswechsel in der Kunstgalerie im Kloster in Ribnitz mit Werken von Thomas Häntzschel zeigt Fotografien aus den Jahren 1988 bis 2020, die ausschließlich schwarz-weiß und analog gearbeitet wurden. Fotograf zu sein, ist für Thomas Häntzschel nicht nur ein Beruf. Es ist eine Lebensphilosophie, sein Weg, auf die Welt um sich herum zu blicken, sie zu erforschen. Am Ende dieses Prozesses ist es jedes Mal nur der losgelöste Moment jenes Sekundenbruchteils, in dem er den Finger auf den Auslöser der Kamera drückt. Dieses Prinzip künstlerischen Arbeitens unterscheidet sich wesentlich von Thomas Häntzschels erwerbsmäßigen Tätigkeit als Pressefotograf.

Basketball in Barth

Basketball ist in Barth im Aufwind. Am Sonntag, 18. Oktober, bestreiten die U-16-Basketballer der Barther Basekets ihr erstes Oberliga-Punktspiel gegen die SG Greifswald. Das Spiel beginnt um 11 Uhr. Die Baskets weisen darauf hin, eine Maske zu tragen und die Hygieneauflagen einzuhalten. Der Eintritt ist frei.

Kabarett in Barth

„Volle Fahrt ins Aus“ heißt es am Freitag, 16. Oktober, in der Barther Boddenbühne. Um 19.30 Uhr beginnt das freche Küstenkabarett. Warum treten wir auf der Stelle, obwohl wir Vollgas geben? Immer schneller höher, weiter – was bleibt auf der Strecke? Fühlen Sie sich schon abgehängt oder stehen Sie mit Anfang 70 mitten im Leben? Interessiert sich das Klima oder die Weltbank dafür, wenn Kinder freitags nicht zur Schule gehen? Und löst die Schule immer mehr die Familie als Erziehungs- statt Bildungsanstalt ab? Aber was genau wird da wo gebildet? Warum machen wir die Leute reich, die uns arm machen, und halten die Menschen arm, die das Leben unserer Jüngsten und Ältesten bereichern? Das alles fragt die Crew des FKK-Dampfers auf der Suche nach dem (Un-)Sinn des Lebens. Karten gibt es unter Telefon 039 71/26 888 00.

Von Robert Niemeyer