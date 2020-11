Prerow/Zingst

Eine nicht ganz alltägliche Verkehrskontrolle haben Beamte des Polizeireviers Barth am vergangenen Freitag durchgeführt: Zwischen Prerow und Zingst erwischten sie einen Autofahrer, der verbotenerweise auf dem Deich fuhr. Wie sich im Laufe der Kontrolle herausstellte, sind sowohl das Fahrzeug als auch dessen Kennzeichen gestohlen.

Gesichtet hatten die Beamten den 19-jährigen Fahrer gegen 3.45 Uhr. Als sie ihn anhielten, um ihn wegen der Ordnungswidrigkeit zur Verantwortung zu ziehen, gab der junge Mann zunächst falsche Personalien an und machte widersprüchliche Angaben zur Herkunft des Wagens.

Gestohlene Kennzeichen erst der Anfang

Bei einer Abfrage zu den Kennzeichen am PKW stellte sich heraus, dass diese in der Zeit vom 29. Oktober bis 30. Oktober in Stralsund entwendet wurden. Weiterführende Ermittlungen ergaben, dass das Auto der Marke Hyundai im selben Zeitraum aus einem Autohaus in Schwedt/Oder ( Brandenburg) gestohlen wurde. Im Fahrzeug versteckt, fand die Polizei die tatsächlichen Kennzeichen des Wagens.

Laut des Personalausweises des 19-Jährigen, kommt er aus Brandenburg. Im Besitz eines Führerscheins ist der junge Mann nicht. Außerdem wurde bekannt, dass er kurz bevor er von der Polizei aufgegriffen wurde, noch in Stralsund mit besagtem Auto getankt hatte und anschließend davongefahren war, ohne zu bezahlen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen diverser Straftaten aufgenommen. Der 19-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft vorerst entlassen.

Von OZ