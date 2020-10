Ribnitz-Damgarten

30 Jahre Deutsche Einheit werden am Wochenende gefeiert. Das bedeutet auch, dass der Einheitsfeiertag in diesem Jahr auf einen Samstag fällt. Zwei Tage in Folge sind die Geschäfte also geschlossen. Was also tun? Hier sind die Shopping-Alternativen für das anstehende Wochenende.

Literaturtage in Ahrenshoop

Kristine von Soden auf einem literarischen Rundgang in Ahrenshoop Quelle: Elke Erdmann

Die Tage werden kürzer, das Wetter ungemütlicher. Beste Voraussetzungen für einen gemütlichen Leseabend daheim. Anregungen für die neue Lektüre finden Bücherwürmer bei den 19. Ahrenshooper Literaturtagen von Donnerstag bis Sonntag, 1. bis 4. Oktober. Autorin Dr. phil. Kristine von Soden stellt ihr neues Buch „ Ahrenshoop – höchstpersönlich“ vor und lädt am Donnerstag um 10 Uhr und um 13 Uhr zum literarischen Rundgang durch Ahrenshoop ein. Zum Auftakt werden am Nachmittag hochkarätige Dichtern und Denkern aus der Slamszene des Nordens auf der Lesebühne im Garten des Kunstmuseums Ahrenshoop erwartet.

Vom 2. bis 4. Oktober findet dann in der Strandhalle Ahrenshoop die größte Buchmesse Mecklenburg-Vorpommerns statt. Hier präsentieren sich 15 Verlage mit Literatur aus und über MV, über das Fischland und das Ostseebad Ahrenshoop. Auf www.ostseebad-ahrenshoop.de gibt es das vollständige Programm.

Auch bei den Literaturtagen gelten die aktuellen Corona-Hygieneregeln wie Einhaltung des Mindestabstands von 1,5 Metern. Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird dringend empfohlen. Die Zahl der Besucher der Buchmesse ist begrenzt. Der Veranstalter muss Tagesanwesenheitslisten mit Vor- und Familienname, vollständiger Anschrift und Telefonnummer führen und der Gesundheitsbehörde auf Verlangen herausgeben.

Nationalparktage in Zingst

Erleben Sie die einzigartige Fauna und Flora im Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft. Quelle: Schröter

Am ersten Oktoberwochenende können Naturliebhaber den Nationalpark Vorpommersche Boddenlandschaft auf dem Ostzingst exklusiv erkunden. Angeboten werden Führungen und Wanderungen. Wer hier ganz nah dran sein möchte, kann sich im Max-Hünten-Haus Ferngläser und Kameras mit Teleobjektiven ausleihen. Außerdem kann man sich bei Naturvorträgen Expertenwissen aneignen und mehr über die Arbeit einiger Nationalparkpartner und Naturschutzorganisationen erfahren.

Aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie wird dieses Jahr das Programm im gesamten Ort verteilt angeboten. Die Teilnehmerzahl bei Führungen und Vorträgen ist begrenzt und deshalb nur mit Anmeldung über die Webseite www.zingst.de möglich. In geschlossenen Räumen, in den Beobachtungshütten am Pramort, in der Darßbahn und auf der Barkasse, besteht die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Zudem besteht die dringliche Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes während der einzelnen Veranstaltungen.

Zingster Gesichter

Am Donnerstag, 1. Oktober, wird in Zingst die Ausstellung „Wir in Zingst“ eröffnet. 86 Zingster wurden für diese einmalige Porträtgalerie fotografiert. Ihre Bilder sind unter anderem in einer Open-Air-Ausstellung zu sehen. Das Projekt zeigt Unternehmer und Akteure hinter den Kulissen, die vor allem eines sein wollen: gute Gastgeber. Die Eröffnung findet in der Jordanstraße statt. Weitere Standorte der Porträts sind am Hafen, am Max-Hünten-Haus sowie die Strandstraße.

Nationalparklauf auf dem Darß

Die jod- und salzhaltige Luft am Strand und das ausgeglichene würzige Klima im Darßwald – diese unterschiedlichen klimatischen Reizzonen machen den Charme des Nationalparklaufs aus, der am Sonnabend, 3. Oktober, zum 17. Mal stattfindet. Die Streckenführung über 10,5 oder 21 Kilometer erfolgt mit Start/Wechsel und Ziel direkt vor der Seebrücke in Prerow über Rad- und Wanderwege durch den Darßer Wald. Der Bambini-Lauf (10 Uhr) über 1000 Meter findet am Strand statt. Die Anmeldung erfolgt unter www.tollense-timing.de.

Bodden-Therme öffnet wieder

Die Bodden-Therme in Ribnitz Quelle: Robert Niemeyer

Für ein Bad in der Ostsee ist es mittlerweile für die meisten wohl zu kalt. Wer trotzdem nicht auf ein wenig Spaß im Wasser verzichten möchte, dem sei die Bodden-Therme in Ribnitz-Damgarten ans Herz gelegt. Nach monatelanger Schließung öffnet das Spaßbad in der Bernsteinstadt am Freitag, 2. Oktober, wieder für die Öffentlichkeit. Auch hier gelten besondere Corona-Regeln. Unter anderem dürfen sich nur 100 Gäste gleichzeitig in der Schwimmhalle aufhalten. Um möglichst vielen Menschen die Möglichkeit eines Besuchs zu geben, werden ausschließlich Drei-Stunden-Tickets verkauft, keine Ganztagstickets. Der Großteil der Attraktionen wie die Rutsche oder der Sprungturm kann bei Einhaltung der Abstandsregeln genutzt werden.

Von Robert Niemyer